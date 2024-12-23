美遣返移民 私營監獄有賺頭

美國私營監獄與其他能提供拘留服務的企業，正準備利用美國總統當選人川普的「美國史上最大規模移民遣返潮」承諾，大發利市，準備工作包括儘可能清理出更多的床鋪，並在新建物搜尋可用的場所，以容納等待遣返的無證移民。一些企業主管還考慮是否要承接家庭及無成人陪伴之幼童的拘留業務。

川普遣返計畫的實際規模仍不清楚。川普與幕僚最近表示，打算先聚焦於遣返非法越境及有犯罪背景的人士。川普已指定由霍曼負責遣返工作；霍曼最近受訪時表示，移民和海關執法局（ICE）至少需要足以拘留10萬人的床位，而ICE本身僅有41,500床。私營監獄GEO集團目前承接ICE拘留人數的40%左右。

美國政府若要落實川普的遣返規模，需要空前的後勤作業，包括指認、定位、逮捕、拘留、裁決及運送上百萬名男、女及孩童。倡議機構美國移民委員會估計，一年遣返100萬人將耗資880億美元，包括上述各項後勤作業費用。截至2022年止，估計美國共有1,100萬無證移民。GEO執行董事長蘇利表示，「這對我們來說是一次空前的機會」。該集團的目標是將服務量增加一倍，包括容納被拘留的移民。

蘇莉表示，GEO擁有足夠空床或閒置的拘留床位，能將拘留無證移民人數從目前的13,500人，迅速增加到31,000人。

GEO執行長伊凡斯表示，若川普當真大量遣返，一年將帶來逾4億美元的營收。營運長卡拉布瑞斯表示，GEO承攬ICE的業務包括對候審的移民進行電子跟監；GEO已向ICE保證，有能力將跟監人數將從目前的182,500人，增加到數十萬、甚至數百萬人。

另一家拘留承包商CoreCivic也釋出類似訊息。執行長席寧革表示，能迅速將拘留能量增加到25,000床。該公司也備妥其他場所，用來拘留整個家庭，但不會拘留無家人照料的幼童。該公司除了安排既有的可用床位外，也設法增用新建築物或臨時設施。

民營監獄公會發言人表示，業者能對被拘留的移民提供「醫療服務、娛樂設施、現場或網路法庭，及其他服務」。