任期進入倒數 拜登撤回保障跨性別運動員提案

多家媒體今天報導，美國總統拜登先前計畫從「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）延伸，制定一項規則來保障大學跨性別運動員權益，現在決定放棄這項計畫。

路透社報導，在政權過渡期間，即將卸任政府通常會加快或放棄推動行政措施，以防新任總統扭曲原本計畫的意圖。

這項規則原本旨在防止學校在無正當理由下禁止跨性別運動員參賽，自2023年首次提出後經歷多次延宕，導致時間緊迫，因為新總統將於明年1月20日宣誓就職。

這是拜登先前根據「第九條」將民權保護範圍擴大到LGBTQ+學生更廣泛規則的一部分，這項被放棄的計畫本要防止完全的歧視，但會有一些限制。

如果校方能夠根據競賽「公平性」或減少受傷風險的考量，找到調整的理由，那麼校方就有空間繞過這項規則。

這項規則本來是一種妥協，支持者希望為跨性別運動員提供更好的保護，而反對者則批評它未能充分保護運動員並確保公平。

關於「第九條」的更廣泛政策已於今年春天敲定，但在數個州面臨法律挑戰，至今未能在全國範圍內實施。另一項關於跨性別運動員的規則可能也會面臨類似的法律挑戰。

今年4月眾議院通過一項政黨壁壘分明的法案，禁止出生判定為男性的運動員成為跨性別女性參加聯邦資助的大學競賽。這項法案在參議院未能通過而夭折；拜登表示，即便參議院通過該法案，他也會加以否決。