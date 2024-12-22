快訊

俄處決烏戰俘殘忍手段曝！斬首、遺體插刀、打靶式行刑 今年127人遭殃

周邊住家都在晃...阿妹大巨蛋唱「三天三夜」惹民怨 遠雄回應了

以棒球奪冠為主軸 101跨年煙火主題Team Taiwan將施放逾5分鐘歡慶12強

聽新聞
0:00 / 0:00

影／對超市蔬果噴殺蟲劑！美國「惡棍網紅」主動自首博流量 下場恐GG

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國亞利桑納州「惡棍網紅」史密斯（左）19日在一間超市，對著蔬果熱食噴灑殺蟲劑。圖／截自@OfficialLibsOTW在X的照片
美國亞利桑納州「惡棍網紅」史密斯（左）19日在一間超市，對著蔬果熱食噴灑殺蟲劑。圖／截自@OfficialLibsOTW在X的照片

美國亞利桑納州一名「惡棍網紅」日前在沃爾瑪超市，對著香蕉、馬鈴薯、番茄等蔬菜水果，還有疑似袋裝的烤雞熱食噴灑殺蟲劑，事後主動向警方自首遭到逮捕，他在TikTok上有超過30萬粉絲，專靠惡作劇影片獲取打賞，每個月賺6000美元到10000美元不等。

這名27歲網紅名為史密斯（Charles Smith），他在19日晚間在亞利桑納梅薩（Mesa）一間沃爾瑪超市，手拿一罐「超強防床蝨與跳蚤殺蟲劑」，對店內蔬果噴灑，諸如香蕉、南瓜、馬鈴薯、檸檬、青蘋果和番茄都遭殃；還有袋裝的熱食似乎也遭到荼毒。

事後史密斯在21日主動向警方自首，還大言不慚說專靠拍挑釁影片維生。

接下來，他可能面臨投毒重罪及三項輕罪指控，包含刑事破壞、危害他人安全和竊盜。

報導指出，若誤食那種殺蟲劑可能有害，長時間或頻繁接觸皮膚也可能導致過敏反應。

紐約郵報指出，史密斯在TikTok網名是WolfieKahletti，以前曾經把自助洗衣店無辜客人的衣服加入雞蛋和培根，還曾把陌生人鎖在雜貨店內，可說是為了出名，無所不用其極。

TikTok 網紅 超市 香蕉

相關新聞

影／對超市蔬果噴殺蟲劑！美國「惡棍網紅」主動自首博流量 下場恐GG

美國亞利桑納州一名「惡棍網紅」日前在沃爾瑪超市，對著香蕉、馬鈴薯、番茄等蔬菜水果，還有疑似袋裝的烤雞熱食噴灑殺蟲劑，事後...

參院85:11通過臨時開支法案 午夜期限過後拜登簽字 政府關門危機解除

拜登總統在20日子夜最後期限結束之後，才在送來的臨時開支法案上簽字，化解聯邦政府關門的窘境，讓這幾天國會為通過持續撥款決...

保護跨性別、學貸減免等草案懸而未決 白宮最後時刻撤下

隨著川普上任日期將近，拜登政府開始放棄一些困在國會中懸而未決的法案政策，如保護跨性別學生選手、超過3800萬人的學貸減免...

強生與川普權衡政府關門利與弊 擠出C計畫終過關

總統當選人川普所提的持續撥款決議案(continuing resolution, CR)19日遭38名共和黨眾議員反對而...

開支鬥爭暫落幕 分析：馬斯克成贏家 拜登、川普都是輸家

國會兩院在聯邦政府面臨停擺前數小時先後通過臨時開支法案，拜登總統也簽署生效，聯邦政府終可繼續運作至明年3月14日。在對塵...

讓出寶座？強生自爆曾問馬斯克：你想當眾院議長嗎

共和黨眾院議長強生(Mike Johnson)20日晚透露，參院討論支出法案期間，他曾與億萬富豪馬斯克(Elon Mus...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。