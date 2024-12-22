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影／對超市蔬果噴殺蟲劑！美國「惡棍網紅」主動自首博流量 下場恐GG
美國亞利桑納州一名「惡棍網紅」日前在沃爾瑪超市，對著香蕉、馬鈴薯、番茄等蔬菜水果，還有疑似袋裝的烤雞熱食噴灑殺蟲劑，事後主動向警方自首遭到逮捕，他在TikTok上有超過30萬粉絲，專靠惡作劇影片獲取打賞，每個月賺6000美元到10000美元不等。
這名27歲網紅名為史密斯（Charles Smith），他在19日晚間在亞利桑納梅薩（Mesa）一間沃爾瑪超市，手拿一罐「超強防床蝨與跳蚤殺蟲劑」，對店內蔬果噴灑，諸如香蕉、南瓜、馬鈴薯、檸檬、青蘋果和番茄都遭殃；還有袋裝的熱食似乎也遭到荼毒。
事後史密斯在21日主動向警方自首，還大言不慚說專靠拍挑釁影片維生。
接下來，他可能面臨投毒重罪及三項輕罪指控，包含刑事破壞、危害他人安全和竊盜。
報導指出，若誤食那種殺蟲劑可能有害，長時間或頻繁接觸皮膚也可能導致過敏反應。
紐約郵報指出，史密斯在TikTok網名是WolfieKahletti，以前曾經把自助洗衣店無辜客人的衣服加入雞蛋和培根，還曾把陌生人鎖在雜貨店內，可說是為了出名，無所不用其極。
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