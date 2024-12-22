聽新聞
0:00 / 0:00

美國會達協議 避免政府關門

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國國會在21日的最後期限過後38分鐘，以85票對11票，通過政府支出法案，解除聯邦政府關門危機。圖為美國國會大廈。（路透）
美國國會在21日的最後期限過後38分鐘，以85票對11票，通過政府支出法案，解除聯邦政府關門危機。圖為美國國會大廈。（路透）

美國國會21日凌晨通過撥款法案，讓美國政府能持續運作到3月中，避免在耶誕旅遊旺季前夕被迫關門。然而，此次事件顯示美國總統當選人川普，可能對同黨議員的控制力量有限，讓川普新政蒙上陰影。

民主黨掌控的參議院，在21日午夜零時的最後期限過後38分鐘，以85票對11票通過撥款案。

該法案稍早已在共和黨控制的眾議院闖關成功，將送交白宮，由總統拜登簽署，以便延長撥款期限至3月14日。

儘管技術上來說，國會錯過避免政府停擺的截止期限，但由於延誤時間短暫，聯邦政府又在參議院表決前，就停止關門準備，沒有機關因此停止運作。

政府關門會打亂當局的各項運作，數百萬名聯邦員工會暫時無薪可領。旅遊業貿易團體警告，這種狀況會使航空業、旅館業等每周損失10億美元，並在忙碌的耶誕季造成混亂。相關當局警告說，旅客可能得在機場大排長龍。

最終通過的法案刪除了民主黨力推的部分條款，像限制在中國大陸投資、國會議員加薪等。

但川普要求的暫停或取消債務上限，也未能通過。撥款法案在國會引發的動盪，凸顯川普對同黨議員的影響力有限、權力有其限制。

川普及其顧問馬斯克，18日在社群媒體攻擊眾議院議長強生提出的撥款案，促使共和黨議員棄守舊法案。但依據川普要求草擬的新法，又遭38名共和黨籍議員反對。

國會為通過撥款案，陷入混戰，凸顯川普面臨的挑戰。同黨議員違抗川普要求，差點讓政府關門，儘管最後一刻的妥協，使政府免於停擺，但債務上限仍是川普上任後的隱憂。

道瓊社報導，共和黨議員之舉顯示，他們願意向同黨總統施壓。黨內衝突可能會使川普的8兆美元經濟大計，較難通過。

倘若期望川普經濟學能帶動經濟成長，可能會對這種發展大失所望，但債務減少也有好處，能讓公債殖利率受控。

文章指出，川普提議大舉減稅，交易者認為此種做法會刺激成長，但也會拉高通膨，同時須大量發行新債，導致10年期公債殖利率突破4.5%，撥款事件後，市場也許會下修相關預期。

共和黨 川普 議員

延伸閱讀

2024大新聞 法媒點評川普勝選、阿塞德垮台、泰勒絲熱潮…

役齡中國無證客 擔心被川普優先驅逐

不怕威脅 38名「保守派」共和黨議員公然挑戰川普

開支鬥爭將讓共和黨「帶傷執政」麻煩才剛開始

相關新聞

拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

美國白宮表示，總統拜登今天已簽署國會稍早通過的政府開支法案，避免聯邦政府在耶誕假期間陷入局部停擺窘境

美國會達協議 避免政府關門

美國國會21日凌晨通過撥款法案，讓美國政府能持續運作到3月中，避免在耶誕旅遊旺季前夕被迫關門。然而，此次事件顯示美國總統...

臨時開支案通過 美暫緩關門危機

美國國會兩院廿日、廿一日接力表決通過聯邦政府臨時開支法案，趕在耶誕節連假前夕，又一次暫解美國政府局部關門的危機。但法案並...

馬斯克反對初版支出法案遭美議員控「保護自己利益」 他反嗆：應逐出國會

美國眾議院撥款委員會的最高級別民主黨議員周五（12月20日）表示，國會中的共和黨議員通過「刪除支出法案中限制美國對華投...

馬斯克嘲「傻子仍在打造F-35」 美空軍部長反擊：他須了解得多一些

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克獲派削減聯邦政府支出與提高效率後，曾公開拿現代戰機開刀，稱無人機才是空戰的未來...

未防範Zelle詐騙事件 聯邦機構控告3大銀行

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)20日控告摩根大通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。