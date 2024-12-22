美國會達協議 避免政府關門

美國國會21日凌晨通過撥款法案，讓美國政府能持續運作到3月中，避免在耶誕旅遊旺季前夕被迫關門。然而，此次事件顯示美國總統當選人川普，可能對同黨議員的控制力量有限，讓川普新政蒙上陰影。

民主黨掌控的參議院，在21日午夜零時的最後期限過後38分鐘，以85票對11票通過撥款案。

該法案稍早已在共和黨控制的眾議院闖關成功，將送交白宮，由總統拜登簽署，以便延長撥款期限至3月14日。

儘管技術上來說，國會錯過避免政府停擺的截止期限，但由於延誤時間短暫，聯邦政府又在參議院表決前，就停止關門準備，沒有機關因此停止運作。

政府關門會打亂當局的各項運作，數百萬名聯邦員工會暫時無薪可領。旅遊業貿易團體警告，這種狀況會使航空業、旅館業等每周損失10億美元，並在忙碌的耶誕季造成混亂。相關當局警告說，旅客可能得在機場大排長龍。

最終通過的法案刪除了民主黨力推的部分條款，像限制在中國大陸投資、國會議員加薪等。

但川普要求的暫停或取消債務上限，也未能通過。撥款法案在國會引發的動盪，凸顯川普對同黨議員的影響力有限、權力有其限制。

川普及其顧問馬斯克，18日在社群媒體攻擊眾議院議長強生提出的撥款案，促使共和黨議員棄守舊法案。但依據川普要求草擬的新法，又遭38名共和黨籍議員反對。

國會為通過撥款案，陷入混戰，凸顯川普面臨的挑戰。同黨議員違抗川普要求，差點讓政府關門，儘管最後一刻的妥協，使政府免於停擺，但債務上限仍是川普上任後的隱憂。

道瓊社報導，共和黨議員之舉顯示，他們願意向同黨總統施壓。黨內衝突可能會使川普的8兆美元經濟大計，較難通過。

倘若期望川普經濟學能帶動經濟成長，可能會對這種發展大失所望，但債務減少也有好處，能讓公債殖利率受控。

文章指出，川普提議大舉減稅，交易者認為此種做法會刺激成長，但也會拉高通膨，同時須大量發行新債，導致10年期公債殖利率突破4.5%，撥款事件後，市場也許會下修相關預期。