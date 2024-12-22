臨時開支案通過 美暫緩關門危機

美國國會兩院廿日、廿一日接力表決通過聯邦政府臨時開支法案，趕在耶誕節連假前夕，又一次暫解美國政府局部關門的危機。但法案並未應總統當選人川普的要求提高舉債上限，好達成他總統選戰時開出的大規模減稅支票。

由共和黨占多數席次的聯邦眾議院廿日先以三百六十六票贊成、卅四票反對通過該法案，隨即送交民主黨占多數的聯邦參議院表決。參院就在原本的開支法案於廿日午夜十二時到期後卅八分鐘，以八十五票贊成、十一票反對通過法案，讓聯邦政府免於斷炊。

法案將送交白宮，外媒報導，總統拜登可望在廿一日簽署成為法律生效。他廿日表明將支持並簽字。這將讓八十多萬名聯邦雇員不會在耶誕節時被迫放無薪假。

據此，聯邦政府撥款期限將延至明年三月十四日，包括為遭受天災的各州提供一千億美元，以及提供農民一百億美元補助，並展延預定今年底到期的農場及糧食援助計畫。這代表在川普新政府明年一月廿日上路後的頭幾個月，聯邦政府的資金不會無以為繼。

卅四位共和黨籍眾議員在表決時投下反對票。但黨籍議長強生直言，明年共和黨「完全執政」，掌握白宮與國會兩院，會擁有更大權力。他在眾院表決通過後說，已跟川普通話，川普「當然也對這個結果很高興」，也有跟美國富豪馬斯克聯絡。

眾院廿日表決的法案版本其實和十九日眾院未通過的內容相同，唯一差別就是不含暫停舉債上限條款。屢屢抨擊聯邦政府支出浪費的馬斯克廿日在其社群媒體Ｘ寫道，「考慮到環境，議長做得好」。

強生說，這是填補（財政）缺口的必要步驟。參院多數黨（民主黨）領袖舒默也說，兩黨合作的做法最終勝出，這是好消息，對美國與美國家庭是好結果；儘管最後的法案版本不是所有民主黨人皆大歡喜，但至少避免出現關門危機。

美國史上最長的聯邦政府關門共達卅四天，自二○一八年十二月至一九年一月，當時是川普第一個總統任期，肇因則是川普堅持在美墨邊界築牆，因此拒絕簽署不含數十億美元築牆經費的國會撥款法案。

白宮發言人尚皮耶廿日被多名美國記者提問拜登為何不親自出面說明立場，以及他是否曾與強生溝通解方。尚皮耶則回說，是共和黨人在妨礙臨時開支法案表決通過，拜登有與民主黨的國會兩院領袖通話。尚皮耶還指控川普想在法案加入暫停舉債上限的條款再延長二年的主張，旨在替他的億萬富豪友人，消除減稅的絆腳石。