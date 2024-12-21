馬斯克反對初版支出法案遭美議員控「保護自己利益」 他反嗆：應逐出國會

（德國之聲中文網）美國眾議院撥款委員會的最高級別民主黨議員周五（12月20日）表示，國會中的共和黨議員通過「刪除支出法案中限制美國對華投資的條款」來保護馬斯克在中國的投資利益。

眾議員羅莎·德勞羅（Rosa DeLauro）周五致信國會領導人說，馬斯克為了保護自己的利益和中國共產黨的統治，不惜犧牲美國工人、創新者和企業的利益，出手干預避免美國政府停擺的支出法案。

這項法案的最初版本包含了一項得到兩黨支持的條款，該條款涉及限制和審查美國對華投資。

德勞羅：馬斯克與中國有千絲萬縷的商業聯繫

馬斯克作為特斯拉首席執行官和最大股東，與中國有著千絲萬縷的商業聯繫。特斯拉在上海運營著一個大型制造工廠，並尋求與中國企業建立更深層次的合作關系。

德勞羅引用特斯拉在中國的運營資訊，認為馬斯克反對法案是因為其中包含對華投資限制條款。她還提到，包括自動駕駛汽車和長效電池等技術在內的關鍵問題都可能涉及中國制造。

「近年來，馬斯克在中國的投資不斷增加，他與中國共產黨的聯繫日漸加深。特斯拉在上海的工廠大約生產了特斯拉全球汽車產量的50%」，德勞羅寫道。

德勞羅指出，2023年，特斯拉全球收入的近四分之一來自上海工廠生產的中國制造汽車的銷售額。她還提到，特斯拉在中國投資建設了一座耗資2億美元的工廠，用於制造電動車供應鏈中至關重要的大型電池。

她說，支持對美國對華投資進行監管的倡議者提議將大型電池制造納入對外投資審查的技術清單中。

馬斯克：德勞羅「應該被逐出國會」

「令人極為擔憂的是，在一位未經選舉授權的億萬富翁的推動下，眾議院共和黨領導層放棄了兩黨和兩院協商後達成一致的法案，而該法案中包含了這項關鍵條款，旨在保護美國的就業市場和關鍵能力」，德勞羅寫道。

她說：「考慮到伊隆·馬斯克在中國關鍵領域的廣泛投資，以及他與中國共產黨領導層的個人聯繫，這尤其令人擔憂。這讓人對馬斯克反對支出法案初步協議的真實動機產生疑問。」

特斯拉公司尚未對此指控作出評論。馬斯克在其社交媒體平台X上發布了多條批評德勞羅的貼文，其中一條稱她「應該被逐出國會」。

修正方案：刪除對華投資限制條款

當選總統川普任命億萬富翁馬斯克為削減政府成本項目的聯合負責人。

在他擁有的社交媒體平台X上，馬斯克猛烈抨擊兩黨達成的支出法案初步協議。馬斯克提到了法案中的許多問題——主要包括其高成本、時間長度以及包含議員加薪的條款——但他沒有提到有關對華投資限制的條款。

今年10月，美國財政部出台一項將於明年1月2日生效的規定，限制美國在中國人工智能及其他可能威脅國家安全的技術領域的投資。

周五，德勞羅在眾議院議事廳表示，將繼續為相關條款而戰。「為了保護我們的供應鏈和關鍵能力，這是必須完成的事情。」她說，馬斯克「威脅共和黨議員，讓他們違背自己的承諾」。

周六，該項法案的修正版獲得美國國會通過。在最終方案中，共和黨議員刪除有關對華投資限制的條款。

馬斯克在他擁有的社交媒體平台X上表示，他對修正後的法案感到滿意，稱它得到了大大的精簡。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】