快訊

南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴

砲灰？赴俄北韓士兵遭諷「普亭絕望的選擇」 脫北者反揭優勢：勿輕敵

獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克嘲「傻子仍在打造F-35」 美空軍部長反擊：他須了解得多一些

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美日韓三國11月14日在東海進行「自由邊緣」聯合軍演期間，美國海軍航艦「華盛頓號」的飛行甲板組員向一架F-35戰機打信號。資料照片。路透
美日韓三國11月14日在東海進行「自由邊緣」聯合軍演期間，美國海軍航艦「華盛頓號」的飛行甲板組員向一架F-35戰機打信號。資料照片。路透

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克獲派削減聯邦政府支出與提高效率後，曾公開拿現代戰機開刀，稱無人機才是空戰的未來。主管美國空軍預算的空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近日表示，馬斯克在公開抨擊載人戰機已經過時之前，應該深入了解空戰科技。

根據此前新聞，馬斯克當時在自己的社群媒體「X」發文指出，「同時，有些傻子仍在打造像F-35的載人戰機」，還加上了一個垃圾桶的圖形符號，並且分享了中國大陸無人機群的影像，又在回覆網友發文時直稱「垃圾設計」。

馬斯克隨後發文解釋，「F-35設計在需求層面就出了毛病，因為需要為太多人提供太多功能。這讓該型戰機成為一種昂貴複雜的萬事通，卻沒有一樣精通，成功根本就不在可能結果的集合。無論如何，載人戰機在無人機時代已經過時，只會讓飛官喪命」。

馬斯克在另一篇貼文指出，「載人戰機是延伸飛彈射程或投擲炸彈的低效方式，可重複使用的無人機可以做到這一點，還不用人類飛官的所有開銷」，又稱「如果敵軍擁有先進地對空飛彈或無人機，戰鬥機將非常快被擊落」。

商業內幕20日報導，肯達爾前一天在米契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）表示，「我對身為工程師的馬斯克非常尊敬」，但「他不是作戰人員，我認為，在他像之前那樣做出如此重大的宣布之前，他還需要對這個事務了解得多一些」。

肯達爾表示，馬斯克提出的無人機優越性願景還需要很多年，並在談到馬斯克的言論時指出，「很具挑釁性，也很有趣，我可以設想在某個時刻會發生，對了，我不認為是幾個世紀，更像是幾十年後，像他設想的情況就會發生」。

不過，肯達爾接著補充，「但我們還沒到那一步，在我們到那一步前，還需要一段時間」。馬斯克沒有回應商業內幕在正常上班時間外發出的置評請求。

X 戰機 美國 馬斯克

延伸閱讀

只有「極右反移民」政黨可救德國？馬斯克選前表態引不滿 遭批：有失尊嚴

前一天還信心滿滿…強生「千頁法案」失算 寶座面臨挑戰

馬斯克涉入德國選舉 表態挺極右翼另類選擇黨

美政府恐關門 白宮批川普為推富豪減稅擋撥款法案

相關新聞

馬斯克嘲「傻子仍在打造F-35」 美空軍部長反擊：他須了解得多一些

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克獲派削減聯邦政府支出與提高效率後，曾公開拿現代戰機開刀，稱無人機才是空戰的未來...

螫到如滾燙金屬刺皮膚…美國努力5年奏效 成功根除「亞洲大黃蜂」

距離亞洲大黃蜂（Asian Giant Hornet）首度在美國現蹤時隔5年，華盛頓州與聯邦機構日前正式宣布，他們已成功...

未防範Zelle詐騙事件 聯邦機構控告3大銀行

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)20日控告摩根大通...

美國國人去年健保費大漲 平均每人4000美元

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案引出民眾對健保業的憤懣之...

役齡中國無證客 擔心被川普優先驅逐

即將上任的川普2.0政府大規模驅逐無證移民行動在即，尤其是以國安理由優先驅逐中國無證客，國家廣播公司新聞(NBC New...

不怕威脅 38名「保守派」共和黨議員公然挑戰川普

總統當選人川普背書的臨時開支法案19日晚間在國會表決受挫，意外的是38名共和黨眾議員加入民主黨行列一起投下反對票。紐約時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。