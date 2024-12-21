馬斯克嘲「傻子仍在打造F-35」 美空軍部長反擊：他須了解得多一些

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克獲派削減聯邦政府支出與提高效率後，曾公開拿現代戰機開刀，稱無人機才是空戰的未來。主管美國空軍預算的空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近日表示，馬斯克在公開抨擊載人戰機已經過時之前，應該深入了解空戰科技。

根據此前新聞，馬斯克當時在自己的社群媒體「X」發文指出，「同時，有些傻子仍在打造像F-35的載人戰機」，還加上了一個垃圾桶的圖形符號，並且分享了中國大陸無人機群的影像，又在回覆網友發文時直稱「垃圾設計」。

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) 2024年11月24日

馬斯克隨後發文解釋，「F-35設計在需求層面就出了毛病，因為需要為太多人提供太多功能。這讓該型戰機成為一種昂貴複雜的萬事通，卻沒有一樣精通，成功根本就不在可能結果的集合。無論如何，載人戰機在無人機時代已經過時，只會讓飛官喪命」。

馬斯克在另一篇貼文指出，「載人戰機是延伸飛彈射程或投擲炸彈的低效方式，可重複使用的無人機可以做到這一點，還不用人類飛官的所有開銷」，又稱「如果敵軍擁有先進地對空飛彈或無人機，戰鬥機將非常快被擊落」。

Crewed fighter jets are an inefficient way to extend the range of missiles or drop bombs. A reusable drone can do so without all the overhead of a human pilot.



And fighter jets will be shot down very quickly if the opposing force has sophisticated SAM or drones, as shown by the… — Elon Musk (@elonmusk) 2024年11月24日

商業內幕20日報導，肯達爾前一天在米契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）表示，「我對身為工程師的馬斯克非常尊敬」，但「他不是作戰人員，我認為，在他像之前那樣做出如此重大的宣布之前，他還需要對這個事務了解得多一些」。

肯達爾表示，馬斯克提出的無人機優越性願景還需要很多年，並在談到馬斯克的言論時指出，「很具挑釁性，也很有趣，我可以設想在某個時刻會發生，對了，我不認為是幾個世紀，更像是幾十年後，像他設想的情況就會發生」。

不過，肯達爾接著補充，「但我們還沒到那一步，在我們到那一步前，還需要一段時間」。馬斯克沒有回應商業內幕在正常上班時間外發出的置評請求。