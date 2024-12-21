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螫到如滾燙金屬刺皮膚…美國努力5年奏效 成功根除「亞洲大黃蜂」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
距離亞洲大黃蜂首度在美國現蹤時隔5年，華盛頓州與聯邦機構日前正式宣布，他們已成功根除這種「殺人蜂」，避免該入侵物種在美國扎根，威脅當地生態系統。圖／美聯社
距離亞洲大黃蜂首度在美國現蹤時隔5年，華盛頓州與聯邦機構日前正式宣布，他們已成功根除這種「殺人蜂」，避免該入侵物種在美國扎根，威脅當地生態系統。圖／美聯社

距離亞洲大黃蜂（Asian Giant Hornet）首度在美國現蹤時隔5年，華盛頓州與聯邦機構日前正式宣布，他們已成功根除這種「殺人蜂」，避免該入侵物種在美國扎根，威脅當地生態系統。

紐約時報報導，華盛頓州5年前首度發現亞洲大黃蜂，最初擔心它們可能會迅速擴散。但該州全力展開滅蜂行動，一旦發現蜜蜂屍體就形同犯罪現場，要求民眾提供兇手下落與線索，接著畫分搜查區域，設置陷阱。

昆蟲學家很快就能捕獲一些走失大黃蜂，並在黃蜂身上裝設微小的追蹤裝置，隨牠們一路返回巢穴，最後由身穿保護裝備的人員用吸塵器與二氧化碳一網打盡。

華盛頓州官員們相信這一切都奏效。他們在華康郡一共發現與最初黃蜂蹤跡相關的四個巢穴，如今該州已三年沒有發現新的黃蜂。

「身為一名昆蟲學家，我從事這項工作已超過25年。人類對抗並戰勝昆蟲的日子可是少之又少。」 華盛頓州農業部害蟲計畫主管史皮奇格（Sven Spichiger）說。他稱讚媒體報導引起關注，讓大眾迅速採取行動，向專線通報成千上萬條線索。

「事實是，如果整個社區沒有挺身採取行動，我們很可能將與北方大黃蜂共存，甚至可能會持續數年，」他說，「一旦某種昆蟲在某地區建立地盤，要根除它是非常困難的任務」。

亞洲大黃蜂長約1.5英寸（3.81公分），工蜂會用強力下顎在數小時內消滅一整個蜂箱，將裡面的蜜蜂斬首，帶著蜜蜂殘軀回巢餵食幼蟲。對付更大目標，大黃蜂則用螫針與毒液，針長度足以刺穿養蜂服，受害者形容就像滾燙的金屬刺進皮膚。在日本，每年被大黃蜂螫死者多達50人。

這種黃蜂學名是中華大虎頭蜂（Vespa mandarinia），專家過去泛稱亞洲大黃蜂。但美國昆蟲學會擔心會引發反亞裔情緒，決定將其更名為北方大黃蜂。

美國 華盛頓 蜜蜂

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