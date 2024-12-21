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政府免關門！美國參議院通過新版臨時撥款法案 待拜登簽署生效

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國參議院民主黨領袖舒默。法新社
美國參議院民主黨領袖舒默。法新社

在美國眾議院通過臨時撥款法案的新議案後幾小時，美國參議院21日凌晨也以85票贊成、 11票反對通過法案，總統拜登將在周末簽署成法案，聯邦政府得以逃過停擺命運。

美國眾院稍早通過臨時撥款法案的新議案，向聯邦政府提供資金運作到3月，亦包括民主黨提出的1000億美元的救災援助和100億美元的農業援助，但未包括總統當選人川普要求的提高政府債務上限。

美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）發聲明指出，已停止關門準備工作，因為高度相信國會將立即通過相關撥款案，總統將在21日簽署法案。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票前表示，「今晚，參議院向美國帶來好消息：耶誕節前政府不會關閉。這是一項很好的法案，它將讓政府保持開放，並幫助受颶風和自然災害影響的美國人，幫助我們的農民並避免不當削減。」

拜登 民主黨 美國眾院

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