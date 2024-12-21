美國樂事緊急召回「這款洋芋片」！含過敏成分恐危及生命
百事公司（PepsiCo）旗下的知名零食品牌「菲多利」（Frito-Lay）16日宣布，召回部分在俄勒岡州和華盛頓州銷售的樂事（Lay’s）經典洋芋片，原因是成分可能含有包裝上未註明的過敏原。
ABC報導，菲多利發布聲明稱，已召回數量有限的13盎司「派對裝」包裝經典洋芋片，其中可能含有未申報物質，稱對牛奶過敏或嚴重過敏者，食用該產品可能面臨嚴重或危及生命的過敏反應。
菲多利指出，此次召回的產品銷售範圍涵蓋實體零售店及網上平台，銷售時間從11月3日開始，至於其他口味或包裝尺寸的樂事洋芋片則未受影響。
根據聲明，這批受影響的產品有效日期為到2025年2月11日，製造代碼以6462307xx或6463307xx開頭。並呼籲，對牛奶過敏或有乳製品敏感的消費者應立即丟棄該產品，同時也已通報美國食品暨藥物管理局（FDA）。
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