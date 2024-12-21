有望避免關門？美眾院通過臨時撥款新法案 不包括提高債務上限
美國眾議院20日以366票贊成、34票反對，通過臨時撥款法案的新議案，向聯邦政府提供資金運作到3月，亦包括民主黨提出的1000億美元的救災援助和100億美元的農業援助，但未包括總統當選人川普要求的提高政府債務上限。法案正送交參議院進行表決，爭取在午夜前通過，避免聯邦政府停擺。
眾議院議長強生（Mike Johnson）20日稍早表示，共和黨人已經達成避免政府關門的C計畫，將對該法案進行投票。
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）警告，如果共和黨人不在限期前通過法案，將要付出政治代價，強調一旦聯邦政府停擺，只會有負面影響。
川普稍早在社群網站發文，堅持任何協議都必須包括提高債務上限，否則會任由政府停擺。
白宮表示，總統拜登支持眾議院提出的最新法案，指共和黨人需要解決由他們造成的混亂，又稱拜登與國會的民主黨領袖商討可能停擺的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言