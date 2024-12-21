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有望避免關門？美眾院通過臨時撥款新法案 不包括提高債務上限

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國眾議院議長強生在眾院通過法案後向媒體發表談話。美聯社
美國眾議院議長強生在眾院通過法案後向媒體發表談話。美聯社

美國眾議院20日以366票贊成、34票反對，通過臨時撥款法案的新議案，向聯邦政府提供資金運作到3月，亦包括民主黨提出的1000億美元的救災援助和100億美元的農業援助，但未包括總統當選人川普要求的提高政府債務上限。法案正送交參議院進行表決，爭取在午夜前通過，避免聯邦政府停擺。

眾議院議長強生（Mike Johnson）20日稍早表示，共和黨人已經達成避免政府關門的C計畫，將對該法案進行投票。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）警告，如果共和黨人不在限期前通過法案，將要付出政治代價，強調一旦聯邦政府停擺，只會有負面影響。

川普稍早在社群網站發文，堅持任何協議都必須包括提高債務上限，否則會任由政府停擺。

白宮表示，總統拜登支持眾議院提出的最新法案，指共和黨人需要解決由他們造成的混亂，又稱拜登與國會的民主黨領袖商討可能停擺的問題。

共和黨 川普 拜登

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