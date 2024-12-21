快訊

「冬至」冷氣團再襲愈晚愈冷、10度低溫 吳德榮：跨年無強冷空氣偏暖

柯文哲辭黨魁 小草掀退黨潮 代理主席角力戰

立院三讀三法案 賴總統：無視民意、悖離人民作主真諦

美政府恐關門 白宮批川普為推富豪減稅擋撥款法案

中央社／ 華盛頓20日專電

美國聯邦機構面臨關門危機，白宮發言人尚皮耶今天說，總統當選人川普馬斯克為了推動富豪減稅導致亂局，共和黨應設法解決。美國媒體記者則質疑，為何總統拜登不親自出面說明。

美國國會必須在今天午夜前通過臨時撥款法案，否則部分聯邦機構將陷入停擺，數十萬名聯邦雇員將被迫休無薪假或無薪工作。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會說，川普（Donald Trump）、馬斯克（Elon Musk）「想為自己的億萬富翁朋友」清除減稅障礙，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）與共和黨眾議員依他們的指示，推翻一項經跨黨派協商同意的法案，「這是他們自己造成的混亂局面，他們要負責解決」。

美國財政年度9月底結束前，國會通過臨時撥款法案以維持政府運作，這項措施今天午夜到期。強生日前與兩黨領袖協商，17日提出跨黨派版本，可讓政府運作至明年3月中，但川普、馬斯克反對此版本。強生19日提修正版，除大幅刪除授權撥款的支出計畫，並新增暫停債務上限條款再延長2年，至2027年1月。

眾議院19日表決修正版本，民主黨幾乎全數反對、共和黨也有38人反對，修正版本未能通過2/3的門檻。強生今天持續與共和黨議員討論其他解套方案。

路透報導，川普堅持在臨時撥款法案納入暫停債務上限再延長2年的條款，這樣的安排有利他上任後實施大規模的減稅承諾。

尚皮耶說，川普是在為億萬富豪減稅方案鋪路，這將會讓美國增加5兆美元（162兆8800億元）的債務，而犧牲掉的是納入跨黨派方案的多項社福計畫。根據統計，美國國債在11月中首次突破36兆美元，創下歷史新高。

在記者會上，多名美國記者追問總統拜登（JoeBiden）為何不出面說明立場、拜登是否與強生聯繫，討論解決方案。尚皮耶對此指出，是共和黨在妨礙臨時撥款法案的通過，拜登已與民主黨眾議院、參議院領袖通話。

川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

美政府恐關門…拜登賀錦麗假期喊卡 急返華府引熱議

美政府又面臨關門危機 眾院未通過川普支持的臨時開支法案

川普要求歐盟買美國油、氣

金色鳥巢頭沒了！川普頂新髮型亮相 網友吐槽像金正恩

相關新聞

禽流感肆虐又遇上耶誕節烘焙旺季 美國批發蛋價創下新高

禽流感在蛋雞間加速爆發導致雞蛋產量銳減，消費者又為烘焙耶誕節餅乾及其他佳餚而購買更多雞蛋，促使美國批發蛋價創下新高紀錄

星巴克工會美國3城市罷工 耶誕前恐擴至全美更多門市

連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）的員工今天起將於美國3大城市展開罷工，其工會揚言，罷工行動可能會在忙碌的耶誕節前...

9名巴勒斯坦裔美國人告美政府 控未能助巴人從加薩脫困

以色列對加薩走廊開戰造成數以萬計巴勒斯坦人喪命並爆發人道危機，9名巴勒斯坦裔美國人今天控告美國政府，指控其未能解救他們或...

美FAA宣布 禁無人機飛越紐澤西州和紐約州重要設施

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，已暫時禁止無人機飛越紐澤西州和紐約州的數十處重要基礎設施

耶誕前繁忙購物旺季發難 數千名亞馬遜員工發動規模最大罷工

美國亞馬遜公司數以千計的員工今天發動罷工，他們說這是「美國史上針對亞馬遜規模最大」的停工行動，尋求在假期購物旺季最繁忙時...

經費法案闖關失敗…美政府關門危機再現 時間、影響層面等一次看

美國總統當選人川普和富豪馬斯克（Elon Musk）昨天齊聲反對兩黨協商出的臨時開支法案，共和黨今天推出新版法案，但交付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。