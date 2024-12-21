美政府恐關門…拜登賀錦麗假期喊卡 急返華府引熱議

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統拜登與副總統賀錦麗突然取消原定的耶誕假期計畫，並趕回華府坐鎮，白宮尚未就此事發布聲明。美國聯邦政府再度面臨關門危機之際，兩人不尋常舉動引起猜測及熱議。

「新聞週刊」（Newsweek）等美國媒體報導，根據白宮公布的行程，賀錦麗（Kamala Harris）原本預定12月19日晚間11時35分抵達洛杉磯國際機場。

然而，就在19日中午左右，賀錦麗的辦公室宣布她「不會前往加州洛杉磯，且將留在華盛頓特區」。

賀錦麗變更行程之前，也有媒體報導稱拜登（JoeBiden）取消在德拉瓦州渡假的安排並返回白宮。

賀錦麗辦公室沒有對她的行程更動提出解釋，白宮方面也尚未就此事發布任何聲明。

目前也不清楚，拜登與賀錦麗返回華府的決定，是否跟聯邦政府面臨局部停擺的危機有關。

美國總統當選人川普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）18日齊聲反對兩大黨協商出的臨時開支法案，共和黨19日推出新版法案，但交付聯邦眾議院表決未過關。

美國國會必須設法在20日午夜前提供經費，防止聯邦政府局部停擺，避免數十萬名聯邦雇員被迫休無薪假或無薪工作。

部分網友於社群媒體X平台推測，白宮可能發生了需要拜登和賀錦麗處理的緊急事件。

其中有人發文寫道，如果拜登取消假期返回白宮，而且還是在他就寢時間過後的4小時，可見「有什麼事情發生」。

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