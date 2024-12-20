禽流感肆虐又遇上耶誕節烘焙旺季 美國批發蛋價創下新高

禽流感在蛋雞間加速爆發導致雞蛋產量銳減，消費者又為烘焙耶誕節餅乾及其他佳餚而購買更多雞蛋，促使美國批發蛋價創下新高紀錄。

路透社報導，農業市場研究公司Expana表示，本月18日在美國中西部，大雞蛋每打批發價觸及5.57美元（約新台幣182元），與去年同期相比增長150%，並超越前一次最高紀錄2022年12月的5.46美元。

Expana指出，加州蛋價甚至令人更難負擔，法規禁止蛋農用籠子飼養母雞，進一步限制了雞蛋供應量。根據Expana，當地每打蛋價來到讓人瞠目結舌的8.85美元。

一些蛋農設法避免禽流感在自家農場爆發，且不受有助部分大型零售商控制成本的長期定價安排所限制，對這些人而言，蛋價高漲是發大財的機會，但消費者恐因此蒙受損失。

根據美國勞工統計局（BLS），每打雞蛋11月平均零售價格超過3.60美元，高於今年初的2.50美元。9月平均價格甚至更高，達到3.80美元。

推升蛋價的主因在於禽流感對蛋雞群造成傷害。自2022年爆發這波禽流感來，病毒導致美國49州撲殺近1億2300萬隻雞、火雞及其他家禽。

根據美國農業部（USDA），和去年同期相比，全美蛋雞群今年10月減少3%，約為3億1500萬隻，雞蛋產量也降低4%。

美國農業部本月調降明年雞蛋產量及出口預測，同時提高價格前景預估。