快訊

全聯大火9死 倖存工頭揭慘劇前飄怪味：差點來不及逃跑

犯天條！303大停電影響549萬戶懲台電4人 前廠長歐皖麟退休金砍20%

星巴克工會美國3城市罷工 耶誕前恐擴至全美更多門市

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導
連鎖咖啡業者星巴克。 路透社
連鎖咖啡業者星巴克。 路透社

連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）的員工今天起將於美國3大城市展開罷工，其工會揚言，罷工行動可能會在忙碌的耶誕節前夕期間擴大到全美各地。

法新社報導，星巴克罷工初步將影響洛杉磯、芝加哥和西雅圖等3大城市的門市，同時，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）也在耶誕假期之前購物旺季的關鍵時刻傳出罷工。

代表全美數百家門市員工的星巴克工會（StarbucksWorkers United）表示，數個月來的協商談判沒有進展，罷工行動目的是為了迫使公司改善員工薪資和工作條件。

星巴克工會新聞稿引述德州店員艾爾哈賈波歐迪（Fatemeh Alhadjaboodi）的說法：「沒人想罷工，這是最後手段，但星巴克違背曾對數以千計員工做出的承諾，讓我們別無選擇。」

工會罷工之際，星巴克正努力因應主要市場銷售停滯的問題。星巴克工會指出，12月24日以前每天都還會有更多的門市受影響。

星巴克 罷工 美國 耶誕節 西雅圖

延伸閱讀

東海大學耶誕雙驚喜！白雪神駒+路思義百響鐘聲報平安

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工…履行訂單成挑戰

月薪五萬多的同事喊沒錢…卻跟風買一送一的星巴克？ 老派：窮的是腦袋

勞動部出手！中運勞資達成共識化解罷工 明年起中鋼定期召開溝通會議

相關新聞

星巴克工會美國3城市罷工 耶誕前恐擴至全美更多門市

連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）的員工今天起將於美國3大城市展開罷工，其工會揚言，罷工行動可能會在忙碌的耶誕節前...

9名巴勒斯坦裔美國人告美政府 控未能助巴人從加薩脫困

以色列對加薩走廊開戰造成數以萬計巴勒斯坦人喪命並爆發人道危機，9名巴勒斯坦裔美國人今天控告美國政府，指控其未能解救他們或...

美FAA宣布 禁無人機飛越紐澤西州和紐約州重要設施

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，已暫時禁止無人機飛越紐澤西州和紐約州的數十處重要基礎設施

耶誕前繁忙購物旺季發難 數千名亞馬遜員工發動規模最大罷工

美國亞馬遜公司數以千計的員工今天發動罷工，他們說這是「美國史上針對亞馬遜規模最大」的停工行動，尋求在假期購物旺季最繁忙時...

經費法案闖關失敗…美政府關門危機再現 時間、影響層面等一次看

美國總統當選人川普和富豪馬斯克（Elon Musk）昨天齊聲反對兩黨協商出的臨時開支法案，共和黨今天推出新版法案，但交付...

美國議員喊話總統拜登 展延TikTok「不賣就禁」期限90天

熱門短影音應用程式TikTok的中國大陸所有者在美國面臨「不賣就禁」法令，美國民主黨籍聯邦參議員馬基和共和黨籍參議員保羅今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。