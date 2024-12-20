9名巴勒斯坦裔美國人告美政府 控未能助巴人從加薩脫困

以色列對加薩走廊開戰造成數以萬計巴勒斯坦人喪命並爆發人道危機，9名巴勒斯坦裔美國人今天控告美國政府，指控其未能解救他們或他們的家屬從加薩脫困。

路透社報導，這起訴訟指控美國國務院歧視巴勒斯坦裔美國公民，棄他們於戰區不顧，未如其他類似情況下迅速撤離及保護其他族裔美國人一般努力。

這是繼17日有數個巴勒斯坦裔家庭就華府支持以色列軍方控告美國國務院後，本週第2起相關訴訟。

美國國務院的1名發言人表示，他們不評論待決訴訟，但世界各地美國公民的安全與保障是其「首要之務」，而美國政府已從世界各地動盪不安地區撤離公民，包括從加薩走廊（Gaza Strip）。

今天的訴訟是由倡議團體「美國-伊斯蘭關係協會」（Council on American-Islamic Relations，CAIR）和律師凱瑞（Maria Kari）宣布，是向伊利諾州北區聯邦地區法院遞狀。

訴狀指稱，原告所享有美國憲法賦予的平等保護（equal protection）權利遭到侵犯，他們未獲「聯邦政府給予非巴勒斯坦裔美國人的正規與通常撤離安排」。

訴狀舉美國政府從阿富汗、黎巴嫩與蘇丹等戰區撤離公民的例子來對照，並將美國總統拜登（JoeBiden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）列為被告。