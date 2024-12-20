美FAA宣布 禁無人機飛越紐澤西州和紐約州重要設施

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，已暫時禁止無人機飛越紐澤西州和紐約州的數十處重要基礎設施。

路透社報導，美國聯邦航空總署已於今年11月禁止紐澤西州2處地點的上空有無人機飛行，又應聯邦安全機構要求，且在非常謹慎情況下做出紐澤西州22處公共設施上空禁飛無人機30天的決定。

聯邦航空總署昨天指出，紐澤西州和鄰近數州的民眾非常擔憂無人機，導致這些地區用雷射指向飛機的人數驟增，這是違法行為，且有可能引發危險。

美國政府機構再三聲稱，民眾目擊無人機的情況大增，並不構成國家安全風險，這些情況似乎大多是飛機、星星或業餘愛好者玩的無人機。

暫時禁止無人機飛行的地點分散於紐澤西州各地，包括能源公司PSE&G的電力轉換站、變電所、發電廠等其他設施。

聯邦航空總署今晚也暫時禁止無人機飛越紐約州29個地點，為期30天，其中包含紐約市等市鎮。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）說道：「這項行動純屬預防性；這些地點並未遭受威脅。」

聯邦航空總署今天還提到，已將禁止無人機飛越總統當選人川普（Donald Trump）位於紐澤西州貝德敏斯特鎮（Bedminster）高爾夫球場的措施，延長到明年1月31日。

美國國土安全部指出，這些限制措施「不影響飛機和直升機等有人操縱的飛行器。國土安全部和相關聯邦單位仍未發現威脅跡證，採取暫時飛行限制措施目的是順應重要基礎設施夥伴的要求，防阻無人機在這些地區附近飛行」。

聯邦航空總署昨天表示，今年12月的前半個月，飛行員在紐澤西州通報遭雷射干擾事件增加269%，達到59起。

美國聯邦調查局（FBI）在紐澤西州的部門昨天也警告民眾不要射擊或用雷射指向可疑無人機，因為「若人力操縱的飛行器遭誤認鎖定（是無人機），可能造成危險或致命後果」。