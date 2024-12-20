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耶誕前繁忙購物旺季發難 數千名亞馬遜員工發動規模最大罷工

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
美國亞馬遜公司數以千計的員工今天發動罷工。圖／路透社
美國亞馬遜公司數以千計的員工今天發動罷工。圖／路透社

美國亞馬遜公司數以千計的員工今天發動罷工，他們說這是「美國史上針對亞馬遜規模最大」的停工行動，尋求在假期購物旺季最繁忙時期，對這家網路零售巨擘施以最大壓力。

法新社報導，這場職工抗議行動是針對美國各地的7處亞馬遜（Amazon.com Inc.）倉庫。加入罷工糾察線的勞工包括隸屬於國際卡車司機工會（InternationalBrotherhood of Teamsters）的亞馬遜職員以及在亞馬遜倉庫進出貨的卡車司機。

國際卡車司機工會在亞馬遜舉行全國組織運動，而亞馬遜長期以來一直反對組織工會。這個全美第2大勞工工會先前要求亞馬遜在12月15日前同意談判日期，並提到美國各地的工會化運動都取得進展。

在德國，德國服務業工會（Union Verdi）一個分支機構也在西部發起罷工行動，稱這是為了聲援美國工會。德國服務業工會計劃在另8座廠房罷工，一路停工到2024年年底，將有1萬6000人參與。

紐約國際卡車司機工會804分會（Teamsters Local804）會計羅西里昂（Tony Rosciglione）說，紐約亞馬遜DBK4倉庫今天持續運作，但罷工糾察線「肯定拖慢」了進出貨速度。

羅西里昂接受法新社電話訪問時說，紐約市皇后區（Queens）約有300人加入罷工糾察線，包括工會支持者在內；工會還招募了更多亞馬遜員工，他們都有意加入國際卡車司機工會。

國際卡車司機工會在聲明中說，除了紐約外，亞特蘭大、南加州、舊金山與伊利諾州的勞工將在倉庫進行罷工糾察行動，其他亞馬遜卡車司機也「準備加入他們」。

國際卡車司機工會主席歐布賴恩（Sean O'Brien）告訴福斯財經新聞網（Fox Business），這些勞工的關鍵優先訴求包括提供穩定的工資與福利，以及遵守工作安全標準。

國際卡車司機工會表示，工會代表全美各地亞馬遜倉庫的約1萬名勞工，僅占不到1%。

Amazon 罷工 美國 聖誕節

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