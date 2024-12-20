快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

美更新食品「健康」定義 剔除早餐穀片白吐司！改納雞蛋鮭魚

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
含有高糖分的水果風味點心、過甜的點心棒、加工過的早餐穀片，添加大量糖分的優格或水果風味飲品，如今都被排除在外，而這些過去都曾獲「健康」標章。 情境示意圖／Ingimage
含有高糖分的水果風味點心、過甜的點心棒、加工過的早餐穀片，添加大量糖分的優格或水果風味飲品，如今都被排除在外，而這些過去都曾獲「健康」標章。 情境示意圖／Ingimage

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員今天表示，他們在睽違30年後再次重新定義食物「健康」的標準，將白麵包、早餐穀片等剔除，納入雞蛋、鮭魚等富含營養的食品。

法新社報導，美國的慢性疾病問題愈來愈嚴重，但這類疾病大多可預防且與飲食相關，為此專家警告當局需立即採取行動。

FDA同時也宣布，正著手設計新標章，有助食品業者快速向消費者表明自家食品符合「健康」標準。

督導食品業務的FDA副局長瓊斯（Jim Jones）告訴媒體：「與飲食有關的疾病如心臟病、癌症和糖尿病，在美國都是造成民眾殘疾和致病的禍首之一，也是美國淪為高收入國家中平均壽命最短的主因。」

美國慢性病問題有多嚴重，從統計數據中就能略知一二。據統計，77%美國民眾的飽和脂肪攝取量超過建議值、63%的人額外添加糖分攝取量超標、高達90%的人鈉含量攝取過量；另有近80%的人乳製品、水果和蔬菜的攝不足。

瓊斯還說：「這次更新食品健康標準，是為確保消費者能透過食品標章得到更完整、準確和最新營養資訊。」

根據新規，取得「健康」標章的食品必須在FDA飲食指南推薦中，涵蓋1種或多種具足夠營養價值的食品類別，例如蔬菜、蛋白質、乳製品或穀類等；此外，也須符合飽和脂肪、鈉含量及人工添加糖分等特定限制。

FDA營養與食品標章辦公室主任卡瓦諾（ClaudineKavanaugh）強調，脂肪其實都不一樣，然而1990年代引進舊版準則時「著重於降低各類脂肪攝取，如今要著重於減少飽和脂肪攝取量，認可健康脂肪的益處」。

這項轉變意味酪梨、堅果、種子、高脂魚類、雞蛋和橄欖油，符合目前的「健康」標準。

反之含有高糖分的水果風味點心、過甜的點心棒、加工過的早餐穀片，添加大量糖分的優格或水果風味飲品，如今都被排除在外，而這些過去都曾獲「健康」標章。

早餐 美國 脂肪

延伸閱讀

中國大陸連續4個月拋售美國國債 累計達201億美元

美國私人防核掩體銷路佳 官方：躲地下室即可

PLG／領航猿12月完美勝率破功 大將第四節還傷退被抬下場

MLB／若與索托簽約時間互換？ 名人堂三壘手看好大谷拿10億美元

相關新聞

美更新食品「健康」定義 剔除早餐穀片白吐司！改納雞蛋鮭魚

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員今天表示，他們在睽違30年後再次重新定義食物「健康」的標準，將白麵包、早餐穀片等剔除，...

不滿拜登被拉下 吉兒傳想報復裴洛西、賀錦麗…零互動畫面曝

就在拜登準備卸任總統之際，消息人士指出，第一夫人吉兒正在煽動拜登與昔日民主黨的盟友感情，包括歐巴馬、賀錦麗(Kamala...

拜登任內最後出訪 1月赴教廷見教宗方濟各

美聯社19日引述三個消息來源說，白宮很快就會宣布拜登卸任前最後一次出訪， 預定1月前往教廷，會見教宗方濟各(Pope F...

分析：中國介入美國地方政治 4個原因誘官員上鉤

紐約時報19日報導，美國情報單位已對中國設法介入州政府、地方政府提出警告；中國展開國家層級的間諜活動經常是大新聞，例如駭...

南加導演孫耀寧涉當中諜滲透政壇被捕 曾助市議員當選

司法部(DOJ)19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧(Yaoning“Mike” Sun)「非法充當中...

拜登遭爆被親信團團守護！任內少與閣員會面 還需幕僚寫紙卡指路

美國總統拜登的健康狀況和認知能力下降問題廣受外界關注，華爾街日報19日以一則採訪近50人的爆炸性長篇報導披露，拜登的精神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。