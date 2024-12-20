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美政府關門危機再現 時間、影響層面等一次看

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國總統當選人川普和富豪馬斯克（Elon Musk）昨天齊聲反對兩黨協商出的臨時開支法案，共和黨今天推出新版法案，但交付聯邦眾議院表決未過關，聯邦政府再遇關門危機。

美聯社報導，美國國會必須設法在本月20日午夜前提供經費，防止聯邦政府局部停擺，避免數十萬名聯邦雇員被迫休無薪假或無薪工作。

共和黨今天提出的新版經費法案能讓政府再運作3個月，並暫停債務上限兩年至2027年1月30日。然而法案在聯邦眾議院闖關失敗，目前尚不確定下一步行動。

以下是有關政府可能關閉、哪些機構會受影響及影響時間可能持續多久的關鍵問答：

● 何謂聯邦政府關門？

當國會未通過立法來為政府提供暫時或長期經費，就會發生政府關門情況。

● 聯邦政府何時會關閉？

若國會未在20日午夜前批准所謂的持續撥款決議案或是更長期的開支措施，聯邦政府將局部停擺。

先前在截至9月30日的財政年度快結束時，國會曾通過臨時開支法案以維持政府運作，但這項措施在本月20日到期。

● 哪些政府機構會受影響？

每個聯邦機構都會制定各自的因應計畫，但基本上任何被視為非必要的政府運作都會停擺，數十萬名聯邦雇員的工作將受影響。

有時員工會被迫休無薪假，直到政府恢復運作；也有員工可能會繼續工作，但預計要到政府重新開門後才會拿到全額薪資。

聯邦調查局（FBI）、邊境巡邏隊及海岸防衛隊等重要政府機構仍維持運作。運輸安全局（TSA）官員將持續在機場安檢站部署人員。美國郵政管理局（USPS）也不會受影響，因為這是獨立機構。

但國家公園和紀念場址將關閉；而軍隊雖堅守崗位，但國防部等機關的許多文職人員將被送回家。法院系統也會受影響，民事訴訟暫停，刑事訴訟則繼續進行。

● 聯邦政府關門會影響社會安全制度（SocialSecurity）補助支付嗎？

不會。社會安全制度和「聯邦醫療保險」（Medicare）受益人將持續獲得補助，但新的申請案有可能

不會受理。

● 聯邦政府真的會關門嗎？

很難說。

國會時常趕在最後一刻推出經費法案，確保政府在期限前維持開放，至少暫時維持運作。

然而過去也曾發生政府關門情況，最近一次是在6年前，時任總統川普要求國會為美墨邊境築牆提供資金，當時政府關閉35天創下美國史上最久紀錄。

川普 美國

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