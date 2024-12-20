拜登遭爆被親信團團守護！任內少與閣員會面 還需幕僚寫紙卡指路

美國總統拜登的健康狀況和認知能力下降問題廣受外界關注，華爾街日報19日以一則採訪近50人的爆炸性長篇報導披露，拜登的精神狀態在過去4年不斷退化，時好時壞，在「糟糕的日子」甚至無法參與國家安全會議，而白宮為維護拜登的形象，多名顧問和幕僚會為他護航，讓白宮施政勉強照常運行，直到今年6月與川普的電視辯論失利，才終究紙包不住火。

華爾街日報與前官員、國會議員等近50人訪談後報導，知情人士指拜登任內鮮少與高階民主黨議員和閣員會面，包括與防長奧斯丁、財長葉倫的互動都很少，且拜登幕僚會限制訪客與拜登會面的時間。

民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）憶述，2021年美軍從阿富汗撤軍時，他當時是眾議院軍事委員會主席，他試圖聯絡拜登表達對撤兵計畫的嚴重擔憂，但拜登沒有理會他。史密斯直言，「拜登的白宮比以往都更封閉」，稱前總統歐巴馬任內多次接觸他，而他當年甚至不是眾議院軍事委員會主席。

白宮對拜登的保護程度極高，經常安排其親信擔任理應是拜登負責的角色。報導指出，閣員通常會與拜登單獨會面，或與總統高階幕僚見面，像是國家安全顧問蘇利文、總統顧問芮契提（Steve Ricchetti）、國家經濟委員會主席布雷納德（ Lael Brainard ），隨後這些高階顧問會將問題提交給拜登再回報。

拜登4年來僅召開9次內閣全體會議，分別是2021年3次、2022年2次、2023年3次與今年的1次。根據CBS前記者諾勒（Mark Knoller）整理的數據， 歐巴馬和川普在各自第一任期內舉行了19次和25次。

此外，拜登助手還會「手把手」地協助他，像是準備大量提示卡給他，特別提示他往往哪走或從哪裡離開講台。拜登團隊更曾請求好萊塢大亨凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）幫忙找語音教練，改善拜登逐漸減弱的聲線。

報導稱，拜登從新冠疫情最嚴重之際入主白宮，使得白宮內部的保護文化逐漸強化，透過限制他與外人互動以防止染疫，但這種保護機制在疫後也未解除，反而隨著他的年齡增長而日漸牢固。

報導指出，該保護機制目的是防止拜登失言或失誤，進而損害形象、造成政治麻煩或擾亂世界秩序，除了讓他與重要閣員或高階官員關係異常疏遠外，也讓他免受公眾監督。

對此，白宮發言人表示，拜登贏得近代三軍統帥中最有成就紀錄，否認拜登衰退的說法，稱他經常徵求外部專家意見，並指定期舉辦高層會議是白宮高階職員的工作，正在按照拜登指示執行議程。