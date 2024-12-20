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傳英國貿易老將曼德森將任駐美大使 政治任命受矚

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

英國媒體今天報導，工黨資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）已被選派為駐美國大使，他曾任英國貿易大臣和歐盟主管對外貿易政策執行委員，這項政治任命恐引發爭議。

法新社引述媒體報導指出，71歲的曼德森是2010年下台的工黨政府成員之一，他將在美國總統當選人川普就職後，於明年1月下旬到職。

官方預計明天宣布這項人事安排。

鑑於曼德森將是英國數十年來首位以政治任命的駐美大使人選，恐引發爭議，因為英國通常會選擇經驗豐富的外交官出任大使。

這項人事安排傳出之際，英國政府內部據報對川普第2任總統任期內，倫敦與華盛頓之間所謂「特殊關係」的前景感到不安。

川普揚言上任後將對所有進口商品課徵關稅，而他在支援烏克蘭對抗俄羅斯戰爭中的立場也引發擔憂，這些都是英國首相施凱爾（Keir Starmer）執掌的新工黨政府關切的事項。

川普 工黨 英國

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