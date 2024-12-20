快訊

中職／陳子豪轉戰味全龍「炸裂舞」恐成絕響 峮峮5字回應

起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給民眾黨

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航影響逃生...還有人被建材壓住

拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統拜登將於下月出訪義大利，分別會晤義大利總理梅洛尼和羅馬天主教教宗方濟各。這很可能是拜登卸任前最後一次海外訪問。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，拜登將於1月9日至12日訪問義大利，會晤義大利領導層，「凸顯美國與義大利關係強健」，並感謝梅洛尼（Giorgia Meloni）「在過去一年強有力地領導七大工業國集團（G7）」。

尚皮耶表示，拜登此行也將與教宗方濟各（PopeFrancis）見面，「討論致力促進世界和平」。拜登是虔誠的天主教徒。

白宮表示，拜登今天與教宗通電話，感謝教宗「持續倡導要減輕全球的苦難」。

拜登訪問義大利後沒多久，就要將白宮鑰匙移交給共和黨籍總統當選人川普。一般預料川普上任後，美國外交政策將有巨大轉變。

義大利極右翼領袖梅洛尼在2022年大選後擔任總理。她在川普今年11月當選總統後表示祝賀，並讚揚兩國之間「不可動搖」的關係。

拜登 教宗 義大利

延伸閱讀

美國人也皮皮剉…川普「加稅」風暴恐波及東南亞 台商如何應對？

川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」

台美租稅協定諮商 邁步

日本首家 晶片新創公司拿到EUV

相關新聞

油價下跌 金價小幅上揚

國際油價周四（19日）下跌，市場擔憂經濟活動疲軟可能削弱明年石油需求，而美國聯準會將減少降息次數的預期提振美元，也使得石...

遭控非法任北京代理人 旅美中國導演孫耀寧被捕

旅美中國導演孫耀寧今天因涉嫌擔任中國在美國的非法代理人被捕，他被指控與近期因非法擔任中國代理人而被判刑的陳軍合謀，從事意...

明年可能升息嗎？美長期債券價格走弱 殖利率升至六個月來最高

在聯儲會進行鷹式降息並預計明年的降息速度將比先前預期的速度慢得多之後，美國較長期公債的價格周四走弱，殖利率曲線達到約30...

TikTok不賣就禁 美最高院將審理

美國最高法院十八日表示，同意審理TikTok美國分公司上訴案，明年一月十日進行TikTok禁令是否違憲言辭辯論。

一年加班費申報600萬 紐約女警為「安全下莊」先退休

美國紐約一名女警靠著「天文數字級的加班工時」，在過去一年內替自己加薪20.4萬美元（約新台幣652萬元），整年度薪水超過40萬美元（約新台幣1280萬元），引發爭議。這名女警為了「安全下莊」，在事情爆發後趕緊提出「提前退休」，不過目前當局仍持續追查中。

加州宣布進入緊急狀態 「乳牛感染禽流感」H5N1疫情加劇

由於乳牛感染H5N1禽流感的疫情加劇，美國加州周三（18日）宣布進入緊急狀態。在全美人口最多的加州，雖然H5N1病毒主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。