拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗
白宮今天表示，美國總統拜登將於下月出訪義大利，分別會晤義大利總理梅洛尼和羅馬天主教教宗方濟各。這很可能是拜登卸任前最後一次海外訪問。
法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，拜登將於1月9日至12日訪問義大利，會晤義大利領導層，「凸顯美國與義大利關係強健」，並感謝梅洛尼（Giorgia Meloni）「在過去一年強有力地領導七大工業國集團（G7）」。
尚皮耶表示，拜登此行也將與教宗方濟各（PopeFrancis）見面，「討論致力促進世界和平」。拜登是虔誠的天主教徒。
白宮表示，拜登今天與教宗通電話，感謝教宗「持續倡導要減輕全球的苦難」。
拜登訪問義大利後沒多久，就要將白宮鑰匙移交給共和黨籍總統當選人川普。一般預料川普上任後，美國外交政策將有巨大轉變。
義大利極右翼領袖梅洛尼在2022年大選後擔任總理。她在川普今年11月當選總統後表示祝賀，並讚揚兩國之間「不可動搖」的關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言