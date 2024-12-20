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油價下跌 金價小幅上揚

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價19日下跌近1%。 路透
國際油價19日下跌近1%。 路透

國際油價周四（19日）下跌，市場擔憂經濟活動疲軟可能削弱明年石油需求，而美國聯準會將減少降息次數的預期提振美元，也使得石油對其他貨幣買家相對更為昂貴。黃金現貨價格收盤轉為小漲，盤中曾經漲回每英兩2,600美元之上，收復部分周三失土。

周四布蘭特原油期貨下跌0.51美元，或0.69%，結算價報每桶72.88美元。美國西德州原油1月交割、周四到期的期貨下跌0.67美元，跌幅1%，報每桶69.91美元；交投更為活躍的2月期貨下跌0.64美元，或0.91%，結算價報每桶 69.38 美元。

美國聯準會（Fed）周三如預期降息25個基點（1碼），但主席鮑爾示警，美國頑固的通膨將使Fed對明年降息更加謹慎。美元周四因而升至兩年高點，使得石油這類以美元計價的大宗商品吸引力降低，因為對持有其他貨幣的買家而言，變得更貴。

全球最大石油進口國中國大陸的能源轉型措施，也打擊了石油需求。中國大陸最大煉油企業中國周四表示，隨著燃料需求趨弱，預計中國大陸的石油消費量將在2027年達到高峰。

原油價格自10月中旬以來一直狹窄的區間裡波動，料將創出自2020年以來的最窄年度價格區間。在即將進入2025年之際，交易員一方面在權衡潛在的供應過剩以及中國大陸需求低迷，同時也在考慮地緣政治風險，例如美國候任總統川普採取行動限制伊朗石油出口的可能性。

市場普遍預期明年石油市場將出現供應過剩，摩根大通分析師預估，供應超過需求的幅度將達到每日120萬桶。不過如果川普兌現打擊伊朗石油出口的競選承諾，明年的石油供應可能會收緊。

金價周三就因反映Fed降息步調將要放慢的預期，大跌2.32%，這個顯著下挫，吸引一些買盤在周四進場。紐約黃金現貨周四盤中一度上漲1.59%至每英兩2,626.50美元，收盤小漲0.33%，報2,594.01美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，美國的經濟數據相當堅挺，穩健的經濟加上通膨風險，再次證明Fed沒有什麼理由激進，而放緩降息傳統上不利於沒有孳息的黃金。投資人現在等待今日將公布個人消費支出（PCE）平減指數，以進一步找到美國經濟前景線索。

美國

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