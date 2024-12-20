美眾院拒絕川普支持的共和黨版支出法案 聯邦政府周六恐停擺

美國眾議院共和黨人試圖避免政府關門的新精簡方案，在周四匆忙舉行的投票中被否決，有數十名共和黨籍眾議員與民主黨人一起拒絕了這份獲得候任總統川普支持的提案。美國聯邦政府的資金即將在周五晚間用罄，目前正朝向停擺的方向發展。

修訂後的新提案提議為政府延長提供三個月的資金，為農民提供超過1,000億美元的救災援助，同時取消一系其他條款，例如在中國大陸投資的限制和911醫療保健基金等，它還提議聯邦債限暫停兩年。

眾院的投票有174票贊成、235票反對，1位出席但不表態投票，票數遠低於快速通關要求的三分之二多數，甚至不到共和黨控制眾院的過半數席位，這使該案再次被交付投票的機會渺茫，也標誌川普和地位岌岌可危眾院議長強生的一場尷尬挫敗。

如果在周六凌晨12時01分之前沒有法案能通過並經現任總統拜登簽署成法律，聯邦政府周六將部分關閉，數十萬聯邦工作人員休假，但關鍵服務繼續運作。

在此次投票的前一天，強生先提出了一項權宜開支方案，但被川普和他任命要負責提高政府效率的馬斯克棄之如敝屣。川普堅持，必須提高或乾脆取消債務上限，否則寧可美國政府關門。不過，議員沒打算在幾個月內解決債限問題，民主黨更無意響應川普。眾院少數黨領袖Hakeem Jeffries在周四的記者會，把債限問題稱為最多是個不成熟的想法。