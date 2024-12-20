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遭控非法任北京代理人 旅美中國導演孫耀寧被捕

中央社／ 華盛頓19日專電

旅美中國導演孫耀寧今天因涉嫌擔任中國在美國的非法代理人被捕，他被指控與近期因非法擔任中國代理人而被判刑的陳軍合謀，從事意圖影響美國政治人物等活動。

美國司法部今天指出，64歲的孫耀寧被指控2022年為加州某城市市議員候選人助選時，非法擔任中國的代理人。他今天被捕，在加州的法院首度出庭。

在美國境內，除外交相關人員外，任何人在未事先通知司法部的情況下，若依外國政府的指示或控制行事，即構成非法代理人的違法行為。

根據司法部11月19日的新聞稿，陳軍與另一人去年參與中國政府主導的計謀，以假資料向美國國稅局檢舉法輪功組織神韻藝術團，意圖使其失去免稅資格，並賄賂一國稅局官員（實為臥底探員），尋求該官員協助推動他們的計畫。

71歲的陳軍7月24日認罪，法院以他非法擔任中國政府代理人及賄賂罪名，判處20個月的刑期。另一名共犯為44歲的中國公民，9月被判刑16個月。

司法部今天公開檢舉人對孫耀寧的提告文件。根據文件，陳軍在2022、2023年積極與中國政府官員聯繫，討論如何影響美國的政治人物，特別是他們對台灣的立場。陳也與孫耀寧取得聯繫，孫當時是該名加州市議員候選人的競選總幹事。

孫耀寧依照陳軍的指示，向中國政府官員提出報告。孫提出對抗「反中國勢力」的方案，提議中國政府給他和陳8萬美元（約新台幣260萬元），供他們運用。孫也提出他與陳如何協助該名市議員候選人當選的報告。

該名市議員候選人當選後，陳軍邀孫與其他人餐敘，成立「美中友誼促進協會」，並安排孫與駐洛杉磯的中國領事見面，之後孫與該市議員訪問中國。

根據文件，陳軍與孫耀寧在討論給中國政府官員的報告時，提到兩人過去在加州某一城市反對台獨、法輪功的經過，也提到如何阻止議員訪問台灣。

提告人在文件附上陳軍與中國國家主席習近平於2021年握手的照片，指陳曾參加中共高層活動。陳在羈押期間曾告訴獄友，他是中國的間諜，為中國的「610辦公室」工作。該辦公室30年前派他到美國，每月付給他薪水。

孫耀寧住在南加州的奇諾崗（Chino hills），他在2004年創辦美國華人春節聯歡晚會，也策劃美國獨立日遊行等活動，是活躍的中國僑領。

司法 美國 議員

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