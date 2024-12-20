川普政府將上任 馬斯克建議先砍多元公平僱用

美國總統當選人川普2.0新政府將就任，有線電視新聞網（CNN）報導，「政府效率部」主管馬斯克與拉馬斯瓦米建議，將全面刪除聯邦政府多元公平聘僱支出；也有官員指所有相關部門都會消失。

「多元、公平和共融」（Diversity, Equity andInclusion，DEI）政策是民主黨執政期間，美國聯邦政府、教育機構與民營企業聘僱及入學許可的重要平等依據。川普（Donald Trump）競選期間高調反對，認為DEI本身就是歧視，當選後將全面廢除。

有線電視新聞網（CNN）根據3名瞭解川普計畫人士的說法報導，主管新政府諮詢機構「政府效率部」（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），將建議全面刪除聯邦政府有關DEI的花費。

包括國防部與衛生部等政府機關，將全面廢除內部有關DEI運作部門。不具名政府效率部人員表示，所有與DEI有關局處與人物都將消失，新政府的共和黨人將共同執行，投入新政策。

獲防長提名的赫格塞斯（Pete Hegseth）在網路節目公開表示，必須掃除「覺醒」（WOKE）廢物，氣候、種族理論、DEI與性別主義等都該清除。

川普新設立的政府效率部並非聯邦編制內機構，僅對總統與國會具諮詢及建議功能。出身商界的馬斯克與拉馬斯瓦米在新政府官員中備受重視，政府與民間平權團體計畫提出訴訟。

WOKE為美國非裔早期爭取平權的用語，種族、性別與LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等近年興起的平權風潮也普遍使用。

紐約大學法學院研究多元、包容與歸屬議題的「梅澤中心」（Meltzer Center）主任葛拉斯戈（DavidGlasgow）表示，牢記與瞭解DEI簡寫意思十分重要，這代表人們無論認同與背景為何都有平等機會。

美國進步風潮普遍出現在政府與大學機構，不過社會也出現反對進步「太超過」的聲浪，導致有才能者，因不具少數身分或非主流背景而無法進入名校與政府機構的現象。

CNN指出，執行時將難以認定哪些政府僱員因DEI倡議而獲聘，因此全面排除DEI政策將是重大工程。此外，如何認定DEI聘僱是主觀問題，誰因此被針對或炒魷魚，或是職位無關DEI，都沒有答案。