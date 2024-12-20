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明年可能升息嗎？美長期債券價格走弱 殖利率升至六個月來最高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國基準10年期公債的殖利率周四一度升抵4.59%，是六個多月以來最高。路透
美國基準10年期公債的殖利率周四一度升抵4.59%，是六個多月以來最高。路透

在聯儲會進行鷹式降息並預計明年的降息速度將比先前預期的速度慢得多之後，美國較長期公債的價格周四走弱，殖利率曲線達到約30個月來最陡峭水準。

2年期公債的殖利率下跌6個基點至4.295%，基準10年期殖利率在周三躍升後再次上漲，一度漲至4.59%，是六個多月以來最高。殖利率曲線變陡的原因是通膨黏性和經濟韌性讓投資人不太願意持有較長期公債。

BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen表示，「較長期公債走弱是因為聯準會的鷹派態度，以及公債擴容壓力等因素所致，曲線陡化的趨勢在2024年結束之前仍有很長一段路要走」。

債券投資人還關注美國候任總統川普的稅改政策能否提振經濟、是否推高通膨率，並讓預算赤字進一步惡化。

聯準會會議結束後，一些交易員將注意力轉向央行在明年某個時候啟動升息周期的可能性。與有擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的期權市場走勢，反映出市場預期2025年末貨幣政策將急劇轉鷹。

10年期公債殖利率從9月中旬3.6%的低點穩步走高。2年與10年的公債殖利率差在經歷長時間倒掛後，開始轉為正值。

考慮到赤字前景、聯儲會降息以及川普政府政策的不確定性，資產管理公司更傾向於持有短期美國公債，這給殖利率曲線變陡提供了助力。

美國將於周五公布個人消費支出物價指數（PCE），分析師預估11月PCE成長2.5%，核心PCE成長2.9%。

美國 聯準會 通膨

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