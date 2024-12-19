美上周初領失業救濟金 意外降至22萬人

美國勞工部19日公布，止於12月14日當周，初領失業救濟金人數前一周減少2.2萬人至22萬人，低於市場預期，顯示美國勞動市場前景無虞。

止於12月7日的連續申領失業救濟金人數為187.4萬人，比前一周下滑5,000人。聯準會（Fed）主席鮑爾在18日的政策會議也提到，勞動市場的下行風險似乎已消散。

過去三年來，請領失業救濟金人數大多徘徊在20多萬人，反映出企業在經濟穩定成長、以及持續缺工之際，不太願意裁減太多員工。

在今年春季，美國企業因為總統大選的不確定性、以及對經濟展望的疑慮，在招聘上縮手。然而，隨著川普勝選，企業正衡量其對企業友善的減稅與鬆綁監管方針，能否抵銷高關稅與大量遣返移民的衝擊，並決定是否擴大招聘。