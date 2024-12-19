在Fed大雄鷹面前 日銀釋鴿派訊號 日圓應聲貶破157

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男並暗示，有可能等待更久再升息。外界估計1月升息機率減低，日圓聞訊貶破157兌1美元，部分人士更押注，日圓將在明年初摜破160。

彭博資訊報導，日銀政策委員會一如預期，宣布基準利率維持在0.25%。植田在會後表示，日銀決定升息前，需要更多關於日本薪資、及美國總統當選人川普新政的資訊。

日銀表示利率按兵不動後，日圓應聲走貶。植田在隨後召開記者會時的說法，讓貶勢擴大，一度跌破157大關，寫7月來新低。與此同時，日本公債殖利率也應聲下跌。

美國聯準會（Fed）18日一如預期降息1碼，但聯準會主席鮑爾卻在會後談話放鷹，包括決策聲明、利率預測點狀圖、經濟預測及鮑爾談話，全都超乎預期地鷹聲嘹亮。

植田表示，整體薪酬狀況到了3月或4月，應該會更明朗，日銀也需要時間評估川普政策的全面衝擊。但他同時指出，無須等到所有資訊到齊，再做決定。

他的發言提到3、4月，又未明確暗示會在1月升息。交易員估計，這表示日銀有可能較晚升息，等到3月再行動。

日本 美國 聯準會

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