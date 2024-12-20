TikTok不賣就禁 美最高院將審理

美國最高法院十八日表示，同意審理TikTok美國分公司上訴案，明年一月十日進行TikTok禁令是否違憲言辭辯論。

美國國會四月通過、拜登總統簽字生效的法令，以國安顧慮為由，要求中國大陸字節跳動持有的海外版抖音TikTok出售在美業務，否則明年一月十九日將查禁。

華盛頓郵報報導，最高法院表示，將審理該法是否牴觸憲法第一修正案，侵害TikTok上億用戶言論自由。最高法院透露出重視此案的跡象，特別安排一月十日舉辦兩小時聽證會，聽取兩造言辭辯論，判決則在接下來的時間點都可能出爐。

TikTok在提交給最高法院的文件中表示，這項禁令是大規模且前所未有的言論限制。這項法律一旦生效，將關閉這個美國最受歡迎的言論平台，讓許多使用這個平台交流政治、商業、藝術和其他公眾事務的美國人噤聲，無數仰賴這個平台的企業和個人也將遭受重大且無法挽回的金錢和競爭傷害。

TikTok發言人表示，「我們相信法院會裁定TikTok禁令違憲」。

明年一月廿日就職的總統當選人川普已表示，他「內心是喜歡TikTok」，並表態有意介入禁令，似想拯救這款當紅的社群媒體應用程式。

最高法院在TikTok上訴兩天後便同意接下本案，堪稱迅速，也未按尋常做法等待拜登政府的回應。十八日的簡短判決中，最高法院並未判定禁令在訴訟期間暫不生效；大法官們可能在言詞辯論後某個時間點，判定該法暫不生效，也可能任其按計畫生效。

中國駐華府大使館稍早聲明表示，TikTok充分依美國法律登記完成，合法營運，遵守法規，接受美國監督；美國應該真正遵守市場經濟、公平競爭原則，停止不公地鎮壓外國公司，應該提供開放、公平、不歧視的環境，供外國企業在美經營。