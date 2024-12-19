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一年加班費申報600萬 紐約女警為「安全下莊」先退休

聯合新聞網／ 綜合報導
埃普斯光是加班費在去年就賺進652萬台幣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
埃普斯光是加班費在去年就賺進652萬台幣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國紐約一名女警靠著「天文數字級的加班工時」，在過去一年內替自己加薪20.4萬美元（約新台幣652萬元），整年度薪水超過40萬美元（約新台幣1280萬元），引發爭議。這名女警為了「安全下莊」，在事情爆發後趕緊提出「提前退休」，不過目前當局仍持續追查中。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，51歲的埃普斯（Quathisha Epps）本來的年薪基本工資為16.4萬美元（約新台幣524萬元），不過去（2023）年，她以「處理行政工作」為由，申請加班共計1627小時，藉此多賺了高達20.4萬美元的加班費

埃普斯誇張的作法讓她成為紐約市警察局（NYPD）最高薪的員工，相較之下，就連她的上司、NYPD部門主任馬德里（Jeffrey Maddrey）年收入也才29.2萬美元（約新台幣933萬元），甚至比她的總年收還低。

埃普斯的高薪待遇引發內部員警不滿。一名員警受訪時向《紐約郵報》抱怨，質疑埃普斯到底「做什麼行政工作」需要每個月加班115到120個小時，讓她賺進這麼多錢。埃普斯去年共計加班1627小時，換算下來每週加班約74小時，這樣的數據令許多人質疑埃普斯的加班根本造假。

內部消息指出，埃普斯經常遲到、早退，甚至有時完全沒有出現，有同仁懷疑她自行簽名核准加班時數，目前NYPD事務部已針對此事展開調查。

埃普斯在事件爆發後，提出提早退休申請，預計只工作到2025年1月14日止。如果埃普斯繼續工作滿20年，每年還可額外領取1.2萬美元（約新台幣38萬元）的年金補貼，但提前退休讓她喪失了這項福利。

不過，根據內部消息指出，即使埃普斯提前退休，根據她在職期間的薪資和工齡計算，埃普斯每個月還是可以領取約1.6萬美元（約新台幣51萬元）的退休金。

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