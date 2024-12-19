加州宣布進入緊急狀態 「乳牛感染禽流感」H5N1疫情加劇

由於乳牛感染H5N1禽流感的疫情加劇，美國加州周三（18日）宣布進入緊急狀態。在全美人口最多的加州，雖然H5N1病毒主要是在乳牛之間傳播，但今年稍早已通報有數十名乳牛農場工人感染。同日稍早，美國通報境內首例H5N1禽流感重症患者，路易斯安那州一居民疑因接觸後院死亡或生病的鳥群而感染，目前住院情況危急。

加州州長紐森表示，宣布緊急狀態之後，州政府得以更完備因應H5N1疫情，現正聚焦經由乳牛農場的接觸，派發農場工作人員防護裝備，也加強對公眾的衛教；加州目前並未發現禽流感人傳人案例。

美國疾病管制預防中心（CDC）沒有對路易斯安那州重症病例提供細節，表示正繼續調查。CDC也基於沒有監測到H5N1禽流感病毒人傳人案例，評估禽畜H5N1感染症對公衛仍屬低風險。

今年8月，加州中部確定乳牛感染H5N1禽流感，根據美國CDC的資料，今年加州境內，人類因為曝露於乳牛農場而感染禽流感的案例至今累計33例，全美合計有61例人類感染。

路透報導，H5N1病毒今年首度導致乳牛感染，但由於部分乳牛牧場工作人員抗拒檢測和疾病控制措施，聯邦和加州政府官員因而未能控制病毒傳播。先前感染H5N1病毒的農場工人症狀是眼睛紅腫或結膜炎，現在路州的重症案例據傳出現嚴重呼吸道疾病，可見對人類構成的健康風險升高。

路州衛生局發布的新聞稿指出，重症患者「出現與H5N1疫情有關的嚴重呼吸道症狀，目前病情危急，住院治療中」，由於患者本身有慢性病，且年齡超過65歲，風險因而較高。