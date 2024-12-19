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美爆「淫亂警局」！已婚女警控遭6名同事強上 局長知情不報丟工作

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女警控訴遭到局內同事性騷強上。示意圖／ingimage
美國一名女警控訴遭到局內同事性騷強上。示意圖／ingimage

美國去年爆出一名女警和多名男警發生性行為的醜聞，女警遭解雇後提起訴訟，表示自己是迫於壓力遭到性騷擾，最終獲得千萬賠償。

根據《紐約郵報》報導，美國田納西州去年爆出一起「淫亂警局」案，女警霍爾（Maegan Hall）和局內其他6名男警發生多次性行為、互傳色情文字、圖片、自慰影片，甚至還和其中一位同事夫婦進行3P。

霍爾去年已遭解雇，參與其中的男警鮑威爾（Lewis Powell）、希爾茲（Seneca Shields）、盧戈（Juan Lugo）、麥高恩（Ty McGowan）等4人也因調查期間說謊遭到開除，馬格里奧科（Patrick Magliocco）和霍拉迪（Larry Holladay）則是受到停職調查。

霍爾被解雇後，向市政府提出訴訟，聲稱她是遭到性誘騙（sexually groomed），她和鮑威爾之間的事流傳開來後，就遭到部門同事的針對，最終迫於壓力屈服於他們的性騷擾。

而時任警局局長戴維斯（Burrell "Chip" Davis）明知警局裡的亂象，卻放任其發生，甚至拿霍爾被外流的性影像開玩笑，也遭到革職。

市政府最終以50萬美元（約新台幣1千6百萬元）和霍爾達成和解。

女警 性行為 性騷擾 警察

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