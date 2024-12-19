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美國人類感染H5N1禽流感增至61例 首度出現重症

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國有關當局今天宣布，路易斯安那州一名年長的H5N1禽流感重症患者「情況危急」，是境內第一起人類重症病例。目前有愈來愈多人擔心可能爆發禽流感大流行（pandemic）。

法新社報導，最新病例讓美國今年這波疫情感染總數來到61人；加州已宣布進入緊急狀態，以加強因應措施。

H5N1病毒在全美人口最多的加州主要在乳牛群之間傳播，今年稍早已導致數十名農場工人染病。

據路透社報導，H5N1病毒今年首度導致乳牛感染，但由於部分酪農抗拒檢測和疾病控制措施，聯邦和加州官員未能控制住美國禽流感疫情。

路易斯安那州這名年長患者感染後出現嚴重呼吸道疾病，顯示這種先前造成染病農場工人眼睛紅腫或結膜炎的病毒，對人類構成的健康風險升高。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，禽流感對一般大眾的風險仍然不高。

先前的患者症狀輕微，在家休養康復，然而路易斯安那州這起病例病情之重，引發各界關注；上個月，加拿大也通報有一名青少年因禽流感重症而入院治療。

根據美國疾管中心說法，路易斯安那州這名患者先前曾在後院接觸過病鳥和死鳥。

路易斯安那州衛生局透過聲明向法新社表示：「這名患者出現與H5N1疫情有關的嚴重呼吸道症狀，目前病情危急，正在住院治療。」聲明進一步表示，這名患者本身有慢性病，年齡超過65歲。

路易斯安那州立大學（Louisiana State University）科學家克里斯托佛森（Rebecca Christofferson）告訴法新社，由於沒有健全的監測措施，既無法確定是否有更多沒有發現到的動物傳人病例，也無法掌握是否出現無症狀人傳人情況。

她雖表示自己「還沒開始緊張」，但強調有必要提高警覺。

但美國資料分析商賽仕電腦軟體公司（SASInstitute）流行病學家謝佛（Meg Schaeffer）日前向法新社表示，多項要素顯示「禽流感已來到家門口了，隨時可能引發一波大流行」。

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