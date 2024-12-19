美華裔男子承認擔任中國代理人 在紐約運作秘密警察局

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

美國紐約市華裔男子陳金平被控在曼哈頓唐人街運作中國「秘密警察局」，幫助北京打擊異議人士。陳金平今天認罪坦承密謀擔任未註冊的外國代理人。

路透社報導，現年61歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）今天在紐約市布魯克林聯邦法院（BrooklynFederal Court）聽證會上，對地方法官莫里森（NinaMorrison）提出抗辯。

陳金平在法庭上承認，他於2022年9月代中國政府刪除一篇有關所謂「秘密警察局」的網路文章，他當時未向美國司法部註冊為外國代理人。

2023年4月17日，陳金平與同樣住在紐約市的同案被告盧建旺（Lu Jianwang，音譯）被捕，面臨在未通知美國當局情況下密謀充當中國政府代理人和妨礙司法的指控。盧建旺並未認罪。

檢方先前表示，盧建旺和陳金平都是美國公民，他們領導一個非營利組織，這個組織的使命是為來自中國福建省的人士提供社交聚會場所。

這個組織於2022年秋天關閉前，在曼哈頓大橋（Manhattan Bridge）附近唐人街一棟不起眼的建築占據了一整個樓層。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年發布的調查報告稱，中國在紐約等地廣設海外「服務站」，這些服務站與中國警方非法合作，迫使逃犯返回中國。

檢方先前指出，盧建旺2022年協助開設一間所謂的警察局，並應中國政府要求找到一名被認為是親民主運動人士的加州居民。他們還說，盧建旺2018年曾試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國。

根據檢方，盧建旺和陳金平向聯邦調查局（FBI）坦承，他們刪除了自己與一名中國政府官員的通訊紀錄。

紐約 美國公民 警察

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