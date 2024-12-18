誰能化解美中緊張？《世界是平的》作者：有請馬斯克和泰勒絲

中國大陸的出口機器超強，如今恐怕只有重課關稅才可能讓它減速，但極高的關稅卻可能促使北京採取報復行動，開始切斷對美國產業供應關係的原物料，這種供應鏈戰爭絕非世人所樂見。

紐約時報專欄作家暨暢銷書《世界是平的》作者佛里曼（Thomas L. Friedman）認為，最佳的解決辦法，是北京與華府敲定「大協議」，美方緩緩提高關稅，同時美中雙方各自補強其弱點--美國增強製造業實力，中國大陸則強化內需。

大陸先進製造業突飛猛進 電動車是範例

中國大陸製造實力有多強？聯合國工業發展組織的資料顯示，2000年，美國加上亞洲、歐洲和拉美盟友合計占絕大部分的全球工業生產，而中國大陸僅占6%；但預計到2030年，中國大陸在全球製造業占比將達到45%，一手便能抗衡、甚至凌駕美國及其盟國的工業生產總和。

一國獨霸製造業在歷史上僅見過兩例：工業革命前的英國，和二次大戰後的美國。

近年來中國大陸在電動車市場成長突飛猛進，便是很好的例子。2019年，新冠疫情尚未爆發時，小米和華為只是大陸智慧手機製造商；如今，兩家公司已是電動車大廠，各自運用電池技術，打造出酷炫的電動車。由於中國大陸的輸電網基本上遍及全國，所以充電站也遍布各地，說明了為何電動車占當地逾半數新車銷售。

對照下，消費者科技巨人蘋果公司耗時15年研發電動車，最後卻不了了之。

川普2.0再祭關稅不能根治問題

美國總統當選人川普信誓旦旦要讓美國再度偉大，但他的對策是？「鑽油吧，寶貝，鑽吧。」他還表示，將取消政府對消費者購買電動車提供的抵減稅額。最後的結局可想而知：世界各地將逐步從汽油車過渡到一個由陸製自駕電動車的世界，只剩美國還在開老式的汽油車。

川普明年上台後若對北京祭出高關稅，有助於讓美國製造業復興嗎？假設川普警告北京：「嘿，若你們在美國蓋更多工廠，關稅就免了。」此舉有助於降低美國對中國大陸貿易逆差，但卻恐怕無助於在美國創造更多就業機會。北京大可同意在美國廣設工廠，40座、50座都不成問題，因為負責組裝的可能都是機器人，甚至可用遠端遙控。

中國大陸愈來愈多的工廠大量採用機器人，佐以人工智慧（AI），促成所謂的「黑暗工廠」，又稱「智慧工廠」，操作全靠可程式化的機器人大軍，且完全無需照明。

這讓中國大陸能夠以較低廉的成本製造一切產品，有時候品質也比較優。而且，產品大約每隔30天就能升級，每六個月能發展出新的生產線。怎麼辦到的？因為製造這些產品所需的一切，從精密零件到稀土化學物質，都能在大陸境內就地取材，因此能穩定建立起製造業產能。放眼全世界，沒有別的國家擁有如此完整的本土生態系。

佛里曼說，美國若以為北京在先進製造業傾城突飛猛進，只是因為耍不公平貿易手段，那就是自欺欺人了。另一因素是中國大陸眾多勞工為改善生計，仍奉行「996工制」--朝9晚9且每周工作6天。北京砸重金投資世界級基礎設施，當局刻意壓抑消費者支出，以及主修工程系的人才供應源源不絕，也合力壯大了中國大陸的製造業實力。

然而，北京提出的「中國製造2025」產業政策計畫令全球抓狂，不僅歐美先進國家畏懼中國大陸稱霸航太、材料科學、工具機等先進製造領域，就連巴西、菲律賓、印尼等開發中國家也憂心忡忡，唯恐中國大陸既稱霸海外市場，卻又限縮內需市場。

給華府、北京的建言

佛里曼奉勸北京：中國大陸這種偏重出口的經濟嚴重失衡，難以為繼，終究會導致世界各國組成聯盟反制。這世界不會任由中國大陸什麼都製造並且出口，卻只進口黃豆和馬鈴薯。大陸需要更多的護理人員，提供更好的醫療照護服務，而不是更多工程師來設計更多車銷往海外市場。大陸年輕人需要更多抒發創意的管道，而不必擔心因為寫歌詞而入獄。

他給美國當局的建議是，厚植先進製造的實力。這是特斯拉執行長馬斯克擅長的領域，暫且撇開他利用X平台霸凌弱小、獻媚川普不談，馬斯克是一位天才工程師與企業家，有能力製造偉大的產品，包括電動車、可回收再使用的火箭、衛星網路系統等等。川普2.0讓馬斯克掌管非正式的「政府效率部」（DOGE）可謂才非所用，應該領導「做好工程」（Do Good Engineering）才對。

總之，美國需要上緊發條，中國大陸必須放輕鬆。

馬斯克+泰勒絲 有助化解美中緊張關係

他提議一套化解美中緊張關係的辦法，稱為「馬斯克-泰勒絲典範」。

一方面，美國緩緩提高對中國大陸進口產品的關稅，爭取時間扶植更多像馬斯克這樣的工程人才，造就更多的本土製造商，以生產更多重要的產品，以擴大出口並減少進口。

另一方面，中國大陸可趁這段時間引進更多的泰勒絲（Taylor Swift）--讓大陸年輕人有機會花錢從事娛樂活動、買更多外國製的消費品，並且生產更多國人消費者願意購買的產品與服務。

據路透報導，流行天后泰勒絲2019年發行的「情人」（Lover）專輯，上市一周內，在中國大陸的串流、下載和專輯總銷量就突破100萬，打破國際藝人的紀錄。可見中國大陸的潛在消費者需求巨大，只待大陸領導人允准國內民眾取得更多的供應。

結合馬斯克與泰勒絲的策略，對美中兩國都是好事。