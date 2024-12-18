中國助長芬太尼危機 美議員提案追究責任

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國兩黨議員今天提出3項法案，以打擊中國在美國芬太尼危機中扮演的角色，其中包括成立中國特別工作小組打擊毒品販運，並為制裁中國舖路。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）表示，提案將有助於追究中國執政黨中國共產黨（CCP）「利用國家對前體物質的補貼直接助長芬太尼危機」的責任。

其中一項法案「中共芬太尼制裁法案」（FentanylSanctions Act），將授權美國切斷中國公司與美國銀行系統的聯繫，包括「明知或不計後果地」為非法合成毒品運輸提供船隻、港口和線上市場。

民主黨籍眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）在提案時指出：「這是國家支持對美國人民的毒害…這一切的起源完全是在中華人民共和國。」

另外2項法案則將成立一個美國當局的工作小組，展開聯合行動，摧毀販運網絡，並允許對向美國運送用於製造非法芬太尼的前體物質時，未妥善申報或透過正規入境管道的中國實體施以民事處罰。

接近美國總統當選人川普（Donald Trump）的共和黨圈子裡越來越多人認為，北京不但利用，甚至策劃合成鴉片類藥物的流行來傷害美國人，但北京對此否認。

由於本屆國會議員任期所剩無幾，這些法案可能必須在明年1月3日新國會宣誓就職後重新提出。

美國 芬太尼 議員

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