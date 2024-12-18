美國猶他州家庭槍擊案5死1傷 凶手疑為家中成員

中央社／ 猶他州西谷市17日綜合外電報導
根據警方說法，美國猶他州西谷市1個家庭今天被發現有5名成員死於家中，包括3名分別為2歲、9歲和11歲的兒童，5人全數死於槍傷；另有1名17歲少年家人受傷。警察辦案示意圖。（本報檔案照）
根據警方說法，美國猶他州西谷市1個家庭今天被發現有5名成員死於家中，包括3名分別為2歲、9歲和11歲的兒童，5人全數死於槍傷；另有1名17歲少年家人受傷。警察辦案示意圖。（本報檔案照）

根據警方說法，美國猶他州西谷市1個家庭今天被發現有5名成員死於家中，包括3名分別為2歲、9歲和11歲的兒童，5人全數死於槍傷；另有1名17歲少年家人受傷。

路透社報導，警方表示目前沒有犯嫌在逃，暗示槍手是這個家庭的成員。

西谷市（West Valley City）警方發言人維紐庫（Roxeanne Vainuku）告訴媒體記者：「我們不認為有犯嫌在逃。現階段我們認為這是一起僅限於這戶人家的事件。」

維紐庫表示，受傷的男孩正在醫院接受治療，現在判斷他是犯嫌或被害人還太早。

維紐庫指出，5名死者分別是1名42歲男性、1名38歲女性、1名11歲男童和2名分別是9歲和2歲的女童。

他說：「這起案件遠超越任何平常情況。這座城市今年一整年（在此之前）發生4起（殺人案），因此（加上）本案使得人數增加1倍多。…這肯定會令調查人員負擔沉重。」

西谷市位於鹽湖城（Salt Lake City）郊區，人口約為13萬4000人。

維紐庫表示，1名憂心的親戚昨天請警方前往這戶人家查看，警方抵達後屋內無人應答，員警透過窗戶查看，也未發現緊急情況或犯罪的跡象。

死者之一38歲女子今天未現身上班後，親戚進入屋內，在車庫發現受傷的17歲少年。警方說，獲報到場的員警進入屋內後發現其他被害人的遺體。

殺人案 被害人 親戚

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