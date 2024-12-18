受困國際太空站兩太空人 NASA：返航任務延至3月

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，滯留國際太空站（ISS）多個月的2名美國太空人，將等到至少明年3月下旬才能回家。

法新社報導，NASA太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）6月搭乘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）抵達國際太空站，原本只計劃停留8天。

但太空船在飛行期間出現推進器故障等問題，NASA因此大幅修改了最初的計畫。

經過數週密集檢測，NASA決定讓太空船空艙返回地球，並讓2名受困太空人與美國太空探索科技公司（SpaceX）Crew-9任務團隊一起回家。

原運載4名太空人的Crew-9任務團隊因此預留兩個座位，9月底時只送2人搭乘龍號（Crew Dragon）太空船前往國際太空站，原定2025年2月回地球。

然而NASA今天表示，接替Crew-9與受困2名太空人的Crew-10任務團隊，如今最早要到2025年3月才會升空。

結論是，魏勒摩爾和威廉斯在國際太空站停留的時間，已從最初的8天來到9個多月。

SpaceX是由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）所創立的私人公司，每6個月都會定期前往國際太空站，協助站內太空人輪調。