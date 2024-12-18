美國兩黨達成協議 避免耶誕節前政府停擺

經過數週的緊張談判，美國國會民主黨人和共和黨人今天達成協議，確保聯邦機構在明年3月中旬之前有資金持續運作，避免政府在耶誕節前代價高昂的停擺。

這項所謂的「持續決議案」（continuing resolution）預計將是國會今年通過的最後一項重大法案，必須先在共和黨掌控的聯邦眾議院通過，之後提交聯邦參議院，而參院必須在本週末之前完成表決。

之後，這項妥協過後的草案將送交總統拜登簽署。

眾院規定法案條文提出前72小時內不得審議，換句話說，眾院表決可能會落在20日，參院投票也可能在同一天進行。

由於共和黨人先前推動為農民提供數十億美元的新經濟援助，相關磋商在國會陷入停滯。

這項草案特別納入拜登對9、10月兩次毀滅性颶風所要求的1000億美元災難援助，以及向美國農民提供的100億美元援助。