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離奇！美男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「重砸」致死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
哈維遭同伴射殺的熊重砸在地致死，本身是戶外活動愛好者。取自臉書
哈維遭同伴射殺的熊重砸在地致死，本身是戶外活動愛好者。取自臉書

美國維吉尼亞州傳出一起被熊壓死的意外，一名男子和同伴前往森林狩獵，結果該男被同伴射中的一隻熊重壓在地，送醫後不治身亡。

衛報報導。維吉尼亞州野生動物資源部發布聲明稱，這起離時死亡事件9日上午9時50分發生在維州盧嫩堡郡（Lunenburg），58歲男子哈維（Lester C. Harvey）在一場狩獵活動中，意外被熊壓死。

動物資源部聲明指出，當時一群狩獵隊正在追蹤一隻熊，當熊跑到樹上時，其中一名獵人朝熊開槍，未料熊落地時，剛好砸在站在樹下約3公尺處的哈維。

哈維受傷後，同夥立即在現場幫他急救，後來緊急送往2家醫院接受治療，但仍於13日傷重不治。

報導指，來自維吉尼亞州鳳凰城的哈維，是一名承包商，也是戶外活動愛好者，身後留下5名孩子與8名孫子。

58歲男子哈維遭同伴射殺的熊重砸在地致死。取自臉書
58歲男子哈維遭同伴射殺的熊重砸在地致死。取自臉書

動物 獵人 美國

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