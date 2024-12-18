聽新聞
0:00 / 0:00
離奇！美男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「重砸」致死
美國維吉尼亞州傳出一起被熊壓死的意外，一名男子和同伴前往森林狩獵，結果該男被同伴射中的一隻熊重壓在地，送醫後不治身亡。
衛報報導。維吉尼亞州野生動物資源部發布聲明稱，這起離時死亡事件9日上午9時50分發生在維州盧嫩堡郡（Lunenburg），58歲男子哈維（Lester C. Harvey）在一場狩獵活動中，意外被熊壓死。
動物資源部聲明指出，當時一群狩獵隊正在追蹤一隻熊，當熊跑到樹上時，其中一名獵人朝熊開槍，未料熊落地時，剛好砸在站在樹下約3公尺處的哈維。
哈維受傷後，同夥立即在現場幫他急救，後來緊急送往2家醫院接受治療，但仍於13日傷重不治。
報導指，來自維吉尼亞州鳳凰城的哈維，是一名承包商，也是戶外活動愛好者，身後留下5名孩子與8名孫子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言