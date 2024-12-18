快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

2024年美校園槍枝案至少205起 有紀錄以來新高

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
2024年是槍枝管制倡議組織自2013年開始追蹤以來，校園槍擊事件最頻繁的1年。示意圖／ingimage
2024年是槍枝管制倡議組織自2013年開始追蹤以來，校園槍擊事件最頻繁的1年。示意圖／ingimage

美國威斯康辛州昨天發生校園槍擊案，含15歲女學生槍手在內共3人喪生。1個槍枝管制倡議組織數據顯示，2024年是該組織自2013年開始追蹤以來，校園槍擊事件最頻繁的1年。

美國新聞網站Axios今天報導，槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）數據顯示，截至昨天為止，全美今年至少發生205起校園槍擊事件，造成58人死亡、156人受傷。

根據「城鎮槍械安全」紀錄，先前校園槍擊事件最頻繁的一年是2021年，達199起。

今年最致命的校園槍擊事件發生在9月，喬治亞州阿巴拉契中學（Apalachee High School）1名14歲學生以AR系列類型的武器殺害4人。

美國校園槍擊事件頻頻上演，學校舉行相關演習已成常態。「城鎮槍械安全」數據顯示，逾9成5的美國公立學校會對學生進行封鎖程序演習。

22歲史隆（Bobbi Sloan）是范德比大學（VanderbiltUniversity）大四學生，也是學生促請行動組織（Students Demand Action）志工，她今年在指導小一學生針對槍擊事件進行校園封鎖演習時，被幾乎沒有學生提出任何疑問的現象給嚇到。

有學生一臉正經地告訴她，「我有上過幼稚園，我記得封鎖演習是什麼」。

史隆說，孩子們所處環境不安全的事實，外加孩子們在一個預期會有人傷害他們的文化中成長，「都讓我感到非常沮喪」。

儘管如此，報導指出，沒有多少研究探究這類槍擊事件模擬演習對學生造成哪些影響，或應用在現實世界時能發揮多大功效。

「城鎮槍械安全」的資深研究主任柏登-夏普斯（Sarah Burd-Sharps）告訴Axios說，超逼真的演習有時會借助道具和演員，有可能會對學生帶來傷害，尤其是對過去遭遇過槍枝暴力的學生來說。

她說，部分問題在於，關於校園槍枝演習這件事，「我們在演習內容和頻率上，未能從聯邦層級方面取得足夠的明確資訊」。

校園 槍擊 演習

延伸閱讀

影／毒品分裝場藏身台南舊式透天厝 警查獲依托咪酯及槍枝

郝龍斌：國安高層製造中共軍演假新聞 做大內宣

解放軍要不要對台演習？陸國防部：解放軍打「獨」促統不會手軟

影／把玩槍枝畫面曝！移民署女科員一時興起...向北市警借槍

相關新聞

2024年美校園槍枝案至少205起 有紀錄以來新高

美國威斯康辛州昨天發生校園槍擊案，含15歲女學生槍手在內共3人喪生。1個槍枝管制倡議組織數據顯示，2024年是該組織自2...

SpaceX太空任務期間傳停電 失去地面控制1小時

3名知情人士透露，億萬富豪企業家馬斯克旗下SpaceX的美國加州工廠9月發生停電，導致任務期間失去地面控制至少一個小時。...

愛荷華州選前民調失準 川普告上專家和媒體

美國總統當選人川普提告一名民調機構負責人和報社，指控他們在選前發布的民調大幅低估選民對其支持度，此舉被維權組織譴責為川普...

美神秘無人機尚未破案 眾院外交主席：可能是中國間諜機

紐約郵報報導，美國眾議院外交事務委員會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）於17日表示，最近出現在東北部軍...

殺美聯合健保CEO 26歲犯嫌遭控一級謀殺等11項罪名、恐面臨終身監禁

涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健保執行長湯普森（Brian Thompson）的26歲兇嫌孟喬內（Luigi Mangio...

加州百萬美元住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

在美國大部分地區，花費100萬美元以上購買房屋被認為是不尋常的；然而，在加州的沿海大都市地區，這正逐漸成為一種標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。