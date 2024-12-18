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美神秘無人機尚未破案 眾院外交主席：可能是中國間諜機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國新澤西州11月中旬起首次發現入夜後上空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光，引發居民關切。圖為12月5日的新澤西州萊巴嫰鎮附近夜空中的光點。美聯社
美國新澤西州11月中旬起首次發現入夜後上空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光，引發居民關切。圖為12月5日的新澤西州萊巴嫰鎮附近夜空中的光點。美聯社

紐約郵報報導，美國眾議院外交事務委員會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）於17日表示，最近出現在東北部軍事設施空域的不明無人機可能來自敵對勢力，並懷疑是中國的「間諜無人機」。

在行政官員針對無人機事件進行閉門簡報前，麥考爾向記者透露，目前政府的回應是「不知道無人機的來源」。他提到，曾與美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）會面，尼爾森表示，這些無人機目擊事件也曾出現在多個軍事設施和基地的上空。

麥考爾認為，這些無人機並不友善，並指出需要找出背後的操控者。他強調：「根據我的經驗判斷，那些出現在軍事設施上空的無人機具有敵意，而且很可能來自中國。」

不過，他也補充，目前尚未得到明確答案。他認為政府可能還未釐清來源，並表示：「政府似乎認為大部分無人機是美國本土的商用無人機」，但補充說：「然而，出現在軍事基地上空的無人機，我無法解釋，政府似乎也無法解釋。」

自11月中旬以來，新澤西州出現神秘無人機目擊事件。12月，有報告指出，在皮卡汀尼兵工廠（Picatinny Arsenal）和海軍武器站（Naval Weapons Station Earle）上空出現不明飛行器。而在15日，紐約波基普西（Poughkeepsie）附近的史都華國際機場（Stewart International Airport）因無人機活動被迫短暫關閉。

美國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，許多無人機是商用無人機，或者實際上是固定翼飛機。而白宮則回應，尚不清楚為何近期無人機目擊事件激增。

聯邦調查局（FBI）、聯邦航空管理局（FAA）、五角大廈與國土安全部在16日發布聯合聲明表示，無需過度擔憂，並指出目前的目擊事件可能包括合法商業無人機、業餘無人機、執法機構使用的無人機，以及被誤認為無人機的固定翼飛機和直升機等。

此外，FBI、中央情報局（CIA）和國家情報總監辦公室於18日向眾院情報委員會進行閉門簡報，針對不明無人機事件說明。

FBI 紐約 美國

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