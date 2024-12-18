FBI機密簡報：中共試圖削弱美國會對台支持

美國NBC新聞十七日獨家披露，兩名知情美國官員表示，聯邦調查局（FBI）已舉行機密簡報，警告少數國會議員，因為他們對北京的強硬觀點和支持台灣，中國共產黨正在努力製造負面假消息抹黑他們。

由於簡報性質敏感而要求不具名的美方官員表示，簡報在秋季進行，會中表示，中共計畫散布假消息，稱這些美國議員挺台是因為他們收受台灣「賄賂」。

其中一名官員告訴NBC新聞，「中共正試圖削弱國會對台灣民主的支持，將其描繪成受到賄賂驅使，這不符合美國公共利益，這不會成功」。

另一名專精國安事務的眾議員表示，已獲悉所謂的中共計畫，但沒有親自聽取簡報。

FBI沒有評論。中華人民共和國駐華府使館沒有回覆就本篇新聞置評的電郵請求。

美方官員表示，這些機密討論被稱作「防禦性」簡報，意味所謂的中共計畫還沒有實行，但FBI希望跟預期的目標分享關鍵訊息，先發制人以預防攻擊；當FBI獲悉資深官員已成為外國情報行動目標時，通常向他們提供防禦性簡報。

當記者詢問是否已聽取關於此事的機密簡報時，眾議院幾名成員拒絕評論；國會議員禁止公開談論任何此類機密簡報。

眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾並未對任何具體中共密謀發表評論，但表示北京一直針對美國官員和其他美國人，已經不是秘密，「中共將試圖抹黑我們的生活方式和自由，且會使用一切必要手段」。