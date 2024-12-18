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TikTok解禁有望？ 川普稱「內心喜歡」
美國國會通過法律，要求中國大陸「字節跳動」擁有的海外版抖音TikTok必須出售，否則將被美國禁用。美國候任總統川普十六日在海湖莊園舉行勝選後首次記者會，被問到TikTok禁令時，川普表態有意介入禁令，似想拯救這款當紅的社群媒體應用程式。
TikTok禁令將在二○二五年一月十九日生效；TikTok不服，十六日上訴聯邦最高法院希望阻擋禁令。但川普十六日不但在海湖莊園會見TikTok執行長周受資，還在同一天的佛州記者會上說，他內心喜歡TikTok。
川普表示，「我們會好好審視TikTok，你知道，我內心是喜歡TikTok的。」川普聲稱他以卅四個百分點優勢贏得年輕人選票，部分因素可能就是因為TikTok。
川普在二○二○年曾發布行政命令封殺TikTok，如今他說TikTok在他心中有個溫暖的位置，而且TikTok有影響力，所以他會研究看看。
TikTok在美國擁有超過一千七百萬名用戶。國家廣播公司新聞網報導，川普十六日在海湖莊園會見TikTok執行長周受資，但報導沒有進一步說明會見的內情。
本月稍早，華盛頓特區聯邦上訴法院判決，要求TikTok「不賣就禁」的法律有效。TikTok十六日向最高法院提起上訴；TikTok的律師在訴狀中寫到：「國會頒布一項大規模且前所未見的言論限制。TikTok是網路平台，且是美國最受歡迎和最重要交流平台之一。」
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