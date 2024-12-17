美股道瓊連九日走低 早盤四大指數盡墨 輝達再挫3%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低，道瓊工業指數可能連續九個交易日走跌，寫1970年代以來最長跌勢。 路透
美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低，道瓊工業指數可能連續九個交易日走跌，寫1970年代以來最長跌勢。 路透

美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低走低，道瓊工業指數到終場若仍不見反彈至平盤之上，則是連續九個交易日收黑，將是1970年代以來首見。

道瓊工業指數早盤跌208點，或0.4%，標普500和那斯達克綜合指數跌0.4%。費城半導體指數跌1.5%；台積電ADR跌1.5%，輝達繼續回檔整理，早盤開低走低，一度跌3%。

美國商務部17日公布，11月零售銷售月增0.7%，10月數據也從增加0.4%上修至0.5%，均超越預期，顯示年終購物季可能有好的開始。據芝商所FedWatch工具，交易員預期Fed 18日會議降息1碼的機率為97%。

個股方面，博通（Broadcom）連兩日大漲後，17日早盤一度跌逾6%。

瑞穗銀行（Mizuho）調高特斯拉投資評級至「加碼」，認為該公司未來四年將受惠於「特殊的利多」。特斯拉早盤逆勢大漲2%。

太陽能業者SolarEdge Technologies早盤飆升22%，因高盛銀行將該公司投資評級，由「減持」調高二級至「加碼」。輝瑞（Pfizer）17日公布2025財測，符合華爾街預期，早盤大漲3.68%。

隨著2024接近尾聲，投資人聚焦於股市能否在年底前再衝一波。CFRA首席投資策略師Sam Stovall指出，自1990年起，每年美股表現最佳的三個類股，隔年通常有75%機率再漲3%，但川普政府上台後的潛在關稅政策，可能為此增添未知因素。

Fed 指數 美國

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