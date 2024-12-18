川普表態有意介入TikTok禁令 曾會見執行長周受資

為了對抗「不賣就禁」的法令，短影音平台TikTok兩面出招，一方面走法律途徑，請求美國最高法院暫時阻擋此法落實，另一方面，NBC等外媒爆料TikTok執行長周受資親自前往海湖莊園，拜會川普，希望得到這位準總統的援助。

拜登政府今年4月簽署法律，要求TikTok在2025年1月19日前脫離其位於中國大陸的母公司字節跳動，否則就要在美國全面下架；此舉將影響約1.7億名美國用戶。

TikTok日前緊急提出聲請，尋求位於華府的巡迴上訴法院暫時阻止此法落實，但遭駁回，法官不接受Tiktok認為此法違反自論自由的主張。TikTok於16日再向最高法院聲請裁決，TikTok和字節跳動在向最高法院提交的文件中表示：「若美國人充分了解我們被指控的隱蔽內容操縱風險，仍選擇繼續睜大眼睛觀看TikTok上的內容，那憲法第一修正案賦予他們做出這個選擇的權利，不受政府的審查。」

TikTok在文件中談到，「新政府有合理可能性將暫停執行此法，或者尋求減緩其最嚴重的潛在後果」，而且既然新政府將在日後喊停法令，先讓法令生效並「不符合任何人的利益，無論是政黨、公眾或法院」。

總統當選人川普則被媒體曝光，在16日於佛州的海湖莊園會見了TikTok執行長周受資。川普更在同一天的佛州記者會上回答，他內心是喜歡TikTok的。他在被問到TikTok禁令時，表態有意介入禁令 ， 似想拯救這款當紅的社群媒體應用程式。

川普曾說他將「拯救」TikTok平台，好讓TikTok能繼續與祖克柏的Meta公司「競爭」，但並未詳細說明要如何落實這個承諾。Meta被控審查右派言論，因此遭到川普批評。

【記者林薏茹／台北報導】無懼美國擴大AI管制，字節跳動推出的生成式AI服務「豆包」上線僅五個月，用戶數已超越1.6億，躍大陸AI助理龍頭，並成為全球用戶數第二大，因應用戶與服務內容激增，後續AI伺服器建置需求強大，主要代工廠英業達跟著旺，本季營收可望攀上全年高峰，明年出貨持續看俏。



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