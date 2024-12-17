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美11月零售銷售優於預期 不影響Fed本周行動

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國11月零售銷售月增0.7%，10月銷售增幅也從0.4%上修至0.5%，均超越市場預期。 歐新社
美國11月零售銷售月增0.7%，10月銷售增幅也從0.4%上修至0.5%，均超越市場預期。 歐新社

汽車買氣強健，促使美國上月零售銷售表現優於預期，顯示年終購物季可能有好的開始。儘管這應該不會影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策，但下個月利率也許會按兵不動。

商務部17日公布，11月零售銷售月增0.7%，高於市場估計的月增0.5%；與此同時，10月數據也從增加0.4%上修至0.5%，超越市場預期。

在報告統計的13類商品中，有七類銷售攀揚。Ward's汽車集團追蹤數據顯示，受惠於利率下滑、及經銷商年末大打折扣，上月汽車銷售交出三年多最佳表現。

另外，電商銷售跳升1.8%，主因黑色星期五和網路星期一的促銷活動，替亞馬遜和TikTok Shop等電商平台，帶來龐大買氣。

上述數據指向商家折扣、及民眾收入成長增幅快過物價，讓消費者保持韌性。美國11月總統大選後，消費者信心上揚。部分民眾並說，打算現在購買高價商品，以避免川普就任後可能開徵的新關稅，導致物價攀高。

Fed預計將在18日利率會議後，宣布降息1碼。但近來零售銷售亮眼和通膨升溫，顯示Fed明年1月利率可能維持不變。美國總統當選人川普的新政，如關稅、大規模遣返無證移民等，都讓Fed決策更為棘手。

萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）資深美國經濟學家艾倫說，高於目標的黏著通膨，將打壓Fed明年決策。

Fed 美國 電商

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