美德州州長發豪語 經濟規模將超越法國

美國德州州長艾伯特最新的雄心，是使德州一州的經濟規模很快超越法國，靠的是投資繁榮，以及美國準總統川普計劃鬆綁石油、天然氣及其他產業的相關法規。

艾伯特上周在達拉斯對企業界領袖表示，「當新數據出爐後，德州經濟規模將超越法國這個全球第七大經濟體」。艾伯特的說法顯然為時過早，但可能有朝一日能夠成真。

2023年德州經濟總產值約2.6兆美元，而法國超過3兆美元，差距約17%。由於今年兩者都只是溫和成長（德州第2季成長2.8%），因此儘管歐元／美元貶值約5%，且最近法國政局動盪已傷害企業信心，法國仍將維持領先地位。不過德州由於人口較少，因此人均產值超過法國。

但法國經濟展望持續惡化，內閣於月初倒台，穆迪機構已調降法國信評，民間企業活動連續第四個月萎縮。反觀德州，近年來由於人口增加，且更多企業將工廠、總部及投資都遷來此地，使德州經濟急起直追法國。2015年、也就是艾伯特當選州長時，德州總產值不到1.6兆美元，法國為2.4兆美元，德州落後33.3%，現在差距已明顯縮小。

除了石油與天然氣產業外，德州另一項發展潛力在於德州新設商事法庭，目標是減輕企業的法務負擔。馬斯克旗下的特斯拉與SpaceX公司，已將設籍地從德拉瓦州遷往德州。

但德州經濟未來幾年仍有惡化風險，因為德州是美國首要的出口州，而川普若提高關稅則可能打擊貿易。再者，截至2022年底止，德州非法移民人數占總人口5.3%，而川普主張大量遣返非法移民，將使德州面臨勞工短缺壓力。